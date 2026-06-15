Stanivuković ponižava Srpsku: Za Palatu ne treba iskustvo, za Predsjedništvo BiH nema dovoljno "kila"

Draško Stanivuković je posljednjim izjavama degradirao funkciju predsjednika Republike Srpske. Za njega je to funkcija za koju nije potrebno iskustvo i gdje se vodi neozbiljna politika, pa se on sa svojim sposobnostima uklapa za takvu poziciju.

U emisiji "Istraga sedmice", voditelj ga je upitao zašto se ne kandiduje za poziciju srpskog člana Predsjedništva BiH, umjesto za predsjednika Republike Srpske.

"Mislim da je to pozicija koja zahtijeva još kila. Još godina, zahtijeva još utakmica pod mojim nogama. Ne bih bio korektan da kažem danas u emisiji da mogu 100% to iznijeti. Razmišljam, moram osjetiti da vidim sebe tamo. To ne može biti moj hir i moja lična ambicija. Moram procijeniti da sam kadar to iznijeti. Tamo se vodi ozbiljna, državna, međunarodna politika", rekao je Stanivuković.

To znači da predsjednik Republike Srpske može biti svako. Sa "malo utakmica pod nogama", sa neozbiljnom politikom, bez dodira sa međunarodnom zajednicom.

Iskustva nema, to je i sigurno. Da ga ima, znao bi da nije pametno ovako nešto izgovoriti u godini kada zvaničnici Republike Srpske borave u Bijeloj kući i Kremlju. Da predsjednik Republike vodi neozbiljno politiku, kao što on vodi grad, danas Kristijan Šmit ne bi pakovao kofere, nego bi šetao Gospodskom ulicom.

Rijetko ko je na ovakav način umanjio funkciju predsjednika Republike Srpske za čije postojanje su životi davani. Srbi su htjeli Republiku Srpsku i htjeli su da ona ima svog predsjednika. Stanivuković za Palatu ima dobru kilažu, ali je Predsjedništvo BiH ipak zahtjevniji, državnički posao, koji on ne zna i za koji nije sposoban.

O bratstvu i jedinstvu

U kontrolisanim medijskim nastupima Draška Stanivukovića dugo se nije čula izjava poput one da se grade spomenici za tri borca građanskog rata i da na jednom mjestu imamo spomenik borcu HVO, VRS i Armije RBiH.

"Ljepota ove države je upravo, zamislite kada bi bili mudri, Bošnjaci prirodno zbog svog položaja mogu imati dobre odnose sa nekim zemljama nego Srbi. Srbi više sa nekim zemljama svijeta nego Bošnjaci, a Hrvati isto tako. Kada bi sva tri konstitutivna naroda gradili mostove prema zemljama kojima mogu, ova zemlja bi mogla da ima dobre odnose sa cijelim svijetom", rekao je Stanivuković.

Nema tu nikakve "ljepote države" ako jedan narod svoje spoljne saveznike pamti kao prijatelje, a drugi kao one koji su slali dobrovoljce, oružje, novac ili političku podršku protiv njega. To nije diplomatski kapital BiH, nego njena trajna bezbjednosna pukotina.