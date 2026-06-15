Vlada Srpske produžila mjeru: Gorivo jeftinije do 15. jula

Autor:ATV
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Vlada Republike Srpske donijela je, na današnjoj telefonskoj sjednici, Odluku o produžetku realizacije Odluke o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnim derivatima do 15. jula 2026. godine.
Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpnim stanicama u Republici Srpskoj.
U realizaciju ove mjere trenutno je uključeno 45 trgovaca naftnim derivatima sa ukupno 281 prodajnim mjestom širom Republike Srpske.
Lista privrednih subjekata koji učestvuju u ovoj mjeri dostupan je na veb stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, na linku: http://skr.rs/zKyr.
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