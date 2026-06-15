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Minić: Priče o zaduženosti Srpske su klasični performans opozicije

Autor:

ATV
15.06.2026 13:10

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić ocijenio je danas da su priče opozicije o prezaduženosti Srpske - klasičan performans kojem ne treba pridavati značaj.

"To je populistička priča koja nema veze sa istinom i stvarnošću. Republika Srpska ima zaduženje od 39 odsto kada je riječ o BDP-u. Kada su na vlasti bili oni koji se danas, tobože, sekiraju, trebalo je `gatati` kada će biti isplaćene penzije i da li će biti u punom iznosu, a zaduženje je bilo 55 odsto BDP-a", izjavio je Minić novinarima u Banjaluci.

Minić je rekao da ne može da shvati da neko može da bude protiv investicija i svega što se radi - povećanja plata, penzija, primanja boraca.

Kada je riječ o investicijama, Minić je naglasio da je Vlada odobrila 611 miliona KM u lokalnim zajednicama.

On je istakao da Vlada Republike Srpske realizuje brojne investicije na području cijele Republike i da je sve transparentno.

"To su te investicije, to su ta povećanja plata i penzija. To je sve ono što ide građanima Srpske. Svakodnevno se rade putevi, škole, vrtići", naveo je Minić.

Minić je rekao da je očigledno da opozicija želi da zamagli istinu koju vidi narod u Republici Srpskoj, te da nema dovoljno zrelosti da se dogovori o kandidatima i funkcijama već, kako je naglasio, samo ima želju da budu na vlasti.

"Samo crtaju ko je predsjednik Vlade, član Predsjedništva BiH i s tim trguju, a ne mogu da se dogovore o ključnim stvarima, odnosno ko će biti njihovi kandidati na predstojećim izborima. To je kod njih revija želja i tu se najviše ističe predsjednik Pokreta `Sigurna Srpska` Draško Stanivuković", dodao je Minić, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Predsjednik Vlade

Vlada Republike Srpske

zaduženje

opozicija

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