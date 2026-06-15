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Savanović napustio Vukanovića: Pozivam Crnatka da napusti pokret!

Autor:

ATV
15.06.2026 12:55

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Савановић напустио Вукановића: Позивам Црнатка да напусти покрет!
Foto: ATV

Milan Minja Savanović napustio Nebojšu Vukanovića i ubuduće će djelovati kao nezavisni poslanik u Narodnoj skupštini.

"Nisam dozvolio da me Nebojša Vukanović izbaci iz ove stranke kao što je to radio s mnogim ljudima porukom. Ja sam odlučio da izađem sam. Od danas sam nezavisni poslanik i potražiću svoje mjesto u skupštinskim klupama koje me sljeduje", rekao je Savanović.

On poručuje da je javnosti predstavljeno kako napušta Pokret za pravdu i red zbog pozicije na listi, što nije tačno.

"Četiri godine se borite, odani ste, prošli ste direktnim mandatom, ušli ste u NSRS i borili ste se za istinu u koju vjerujete. To je neistina. Kada sve to uzmete, borbu i da ste prošli direktnim mandatom, aktivni ste na terenu, postavlja se pitanje zašto bi se nekom dalo povjerenje da nosi listu u Banjaluci, a juče je prišao pokretu i 20 godina je na političkoj sceni. Pričamo o Igoru Crnatku koji je došao na našu listu bez ikakve prethodne konsultacije i to je kap koja je prelila čašu. Nismo bili upoznati sa tim, saopšteno nam je u kafiću da će taj čovjek biti nosilac liste. Pred nama mu je ponuđena funkcija, to Crnadak može da potvrdi", rekao je Savanović.

On poručuje da nikakvog dogovora nije bilo, nego da su dovedeni pred svršen čin.

"Gospodina Crnatka sam pozvao i saopštio da je veliko nezadovoljstvo u pokretu i ostalih ljudi i da će doći do ovoga do čega je došlo. On je rekao da razumije situaciju i da on se ne osjeća kao remetilački faktor. Ako to bude on, on će odmah napustiti pokret. Pozivam gospodina Crnatka da izađe iz Pokreta", rekao je Savanović.

On kaže da je mnogo doprinio pokretu, ali i njegovi saradnici. Sada se dovodi neko sa strane i postavlja se iznad svih u Pokretu.

"Ovdje se nije radilo o tome treba li ja da budem nosilac liste. Meni pozicija ne znači. Ali, zašto to nije bio neko od naših saboraca? Bukvalno smo dovedeni pred svršen čin. To je sve smišljeno urađeno, prošlo je vrijeme kada se mogu predati liste da mogu izaći kao nezavisan kandidat. Ako je gospodin Vukanović bio nezadovoljan mnome i znao te stvari, zašto na vrijeme to nije saopštio? Možda bih ja izašao kao nezavisan kandidat".

Savanović se izvinio saradnicima koji su prikupljali potpise za Igora Crnatka i ističe da su ovim potezom poniženi.

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Tagovi :

Milan Minja Savanović

Igor Crnadak

Nebojša Vukanović

Lista za pravdu i red

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