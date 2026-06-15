"U nedostatku političkih ideja, Stanivuković poseže za nasilnim metodama"

Iz Udruženja veterana Garde "Panteri" iz Bijeljine najoštrije su osudili najavu Draška Stanivukovića da će blokirati Narodnu skupštinu Republike Srpske i onemogućiti njen rad, te ocijenili da gradonačelnik Banjaluke u nedostatku političkih ideja opet poseže za nasilnim metodama.

"Znamo mi da je nervoza u vašim redovima, odlazi /Kristijan/ Šmit, loš vam rejting, ali nećete ga popravljati preko blokade institucija koje smo mi pravili", istakli su veterani, prenosi Srna

Stanivukovića su pozvali da na Trgu Krajine objavi finansijski izvještaj o izgradnji centralnog spomenika poginulim borcima, ističući da porodice poginulih opravdano sumnjaju u velike zloupotrebe i višemilionsku krađu novca građana Republike Srpske na izgradnji spomenika.

"Nećemo vam dozvoliti da blokirate institucije, jer vi ih niste ni stvarali. Republika Srpska je skupo plaćena da bi se tajkunski sin igrao sa njom. Ako krenete u blokadu, doćemo i mi", poruka je veterana Garde "Panteri".