Dodik: SNSD vodi računa o zaduženosti Srpske za razliku od onih koji danas pozivaju na proteste

Autor:ATV
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Savez nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ i rukovodstvo ove partije apsolutno vode računa o zaduženosti Republike Srpske od preuzimanja vlasti 2006. godine od onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupštinskih odluka, istakao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
"Daleko smo ispod prosjeka zaduženih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su dužne 56-58 odsto BDP-a, dok je Slovenija 65 odsto", napisao je Dodik na "Iksu".
Daleko smo ispod prosjeka zaduzenih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su duzni 56-58% GDP-a, dok je Slovenija 65%.@SNSDDodik i rukovodstvo apsolutno vode racuna o tome od preuzimanja vlasti 2006-te godine od strane onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupstinskih odluka pic.twitter.com/BjmnSdozPm— Igor Dodik (@dodik_igor) June 14, 2026
On je objavio i fotografiju sa podacima o javnom dugu Republike Srpske koji je 2005. iznosio 55 odsto, a 2026. godine 38 odsto, što je 17 procenata manje.
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