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Dodik: SNSD vodi računa o zaduženosti Srpske za razliku od onih koji danas pozivaju na proteste

Autor:

ATV
15.06.2026 07:36

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организациони секретар СНСД-а Игор Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Savez nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ i rukovodstvo ove partije apsolutno vode računa o zaduženosti Republike Srpske od preuzimanja vlasti 2006. godine od onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupštinskih odluka, istakao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

"Daleko smo ispod prosjeka zaduženih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su dužne 56-58 odsto BDP-a, dok je Slovenija 65 odsto", napisao je Dodik na "Iksu".

On je objavio i fotografiju sa podacima o javnom dugu Republike Srpske koji je 2005. iznosio 55 odsto, a 2026. godine 38 odsto, što je 17 procenata manje.

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Tagovi :

Igor Dodik

SNSD

zaduženje

Republika Srpska

Hrvatska

Crna Gora

Komentari (5)

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