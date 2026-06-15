Dodik: SNSD vodi računa o zaduženosti Srpske za razliku od onih koji danas pozivaju na proteste

Savez nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ i rukovodstvo ove partije apsolutno vode računa o zaduženosti Republike Srpske od preuzimanja vlasti 2006. godine od onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupštinskih odluka, istakao je organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

"Daleko smo ispod prosjeka zaduženih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su dužne 56-58 odsto BDP-a, dok je Slovenija 65 odsto", napisao je Dodik na "Iksu".

Daleko smo ispod prosjeka zaduzenih zemalja. Hrvatska i Crna Gora su duzni 56-58% GDP-a, dok je Slovenija 65%.@SNSDDodik i rukovodstvo apsolutno vode racuna o tome od preuzimanja vlasti 2006-te godine od strane onih koji danas prozivaju na proteste zbog novih skupstinskih odluka pic.twitter.com/BjmnSdozPm — Igor Dodik (@dodik_igor) June 14, 2026

On je objavio i fotografiju sa podacima o javnom dugu Republike Srpske koji je 2005. iznosio 55 odsto, a 2026. godine 38 odsto, što je 17 procenata manje.