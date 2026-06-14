Dobojski SNSD-a predložio: "Dodik da bude kandidat ili za predsjednika ili srpskog člana"

Autor:ATV
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Gradski odbor SNSD-a Doboj predložio je danas da lider stranke Milorad Dodik na opštim izborima u oktobru bude kandidat ili za predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva BiH.
Ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno, kao i prijedlog da nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva bude Obren Petrović, a Danijel Jošić nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet, prenosi Srna.
Petrović je predsjednik dobojskog odbora SNSD-a, a Jošić njegov zamjenik.
Gradski odbor SNSD-a Doboj uvjeren je da stranka ulazi u još jedan izborni ciklus spremna za novu istorijsku pobjedu na opštim izborima 2026. godine, saopšteno je iz ovog gradskog odbora.
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