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Dobojski SNSD-a predložio: "Dodik da bude kandidat ili za predsjednika ili srpskog člana"

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ATV
14.06.2026 18:33

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Милорад Додик
Foto: ATV

Gradski odbor SNSD-a Doboj predložio je danas da lider stranke Milorad Dodik na opštim izborima u oktobru bude kandidat ili za predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva BiH.

Ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno, kao i prijedlog da nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva bude Obren Petrović, a Danijel Jošić nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet, prenosi Srna.

Petrović je predsjednik dobojskog odbora SNSD-a, a Jošić njegov zamjenik.

Gradski odbor SNSD-a Doboj uvjeren je da stranka ulazi u još jedan izborni ciklus spremna za novu istorijsku pobjedu na opštim izborima 2026. godine, saopšteno je iz ovog gradskog odbora.

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Milorad Dodik

SNSD

Doboj

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