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Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

Autor:

ATV
14.06.2026 12:46

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Додик: За убиство Србина година затвора, за наводну увреду Хрвату двије године робије
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su evropske vrijednosti, pravda, suočavanje sa prošlošću gomila izlizanih fraza, te naveo primjer da je hrvatski general Branimir Glavaš za brutalno ubistvo sedam srpskih civila osuđen na sedam godina zatvora.

Dodik je napomenuo da je Vojislav Medić, Srbin, zatvorski čuvar, zato što je navodno ponižavao zarobljenika tokom ispitivanja, osuđen na četrnaest godina zatvora.

Prema njegovim riječima, za hrvatski sud, za jedan oduzet život Srbinu, godina zatvora, za jednu navodnu uvredu ili šamar Hrvatu, dvije godine robije.

"Evropske vrijednosti, pravda, suočavanje s prošlošću... Gomila izlizanih fraza od kojih mi je odavno muka. A posebno kada krenu nama da drže predavanja", napisao je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Branimir Glavaš

šamar

Uvreda

Komentari (6)

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