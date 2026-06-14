Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su evropske vrijednosti, pravda, suočavanje sa prošlošću gomila izlizanih fraza, te naveo primjer da je hrvatski general Branimir Glavaš za brutalno ubistvo sedam srpskih civila osuđen na sedam godina zatvora.

Dodik je napomenuo da je Vojislav Medić, Srbin, zatvorski čuvar, zato što je navodno ponižavao zarobljenika tokom ispitivanja, osuđen na četrnaest godina zatvora.

Branimir Glavaš, hrvatski general, za brutalno ubistvo sedmoro srpskih civila osuđen je na sedam godina zatvora.



Vojislav Medić, Srbin, zatvorski čuvar, zato što je navodno ponižavao zarobljenika tokom ispitivanja, osuđen je na četrnaest godina zatvora.

Za hrvatski sud, za jedan… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 14, 2026

Prema njegovim riječima, za hrvatski sud, za jedan oduzet život Srbinu, godina zatvora, za jednu navodnu uvredu ili šamar Hrvatu, dvije godine robije.

"Evropske vrijednosti, pravda, suočavanje s prošlošću... Gomila izlizanih fraza od kojih mi je odavno muka. A posebno kada krenu nama da drže predavanja", napisao je Dodik na Iksu.