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Koncert „Poklon Republici“ pomjeren za utorak

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ATV
14.06.2026 11:06

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Поклон Републици Српској помјерен за 16. јун
Foto: Ustupljena fotografija

Koncert „Poklon Republici“, koji je trebalo da bude održan u ponedjeljak, 15. juna 2026. godine, na platou Filozofskog fakulteta u Univerzitetskom gradu, pomjeren je za utorak, 16. jun, sa početkom u 21.00 čas, zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno kiše.

Od 21.00 čas, u novom terminu i na istoj lokaciji, pod vedrim nebom i pred hiljadama posjetilaca, gotovo stotinu umjetnika izvešće program koji obilježava završetak još jedne uspješne akademske godine i potvrđuje snažnu vezu Univerziteta, kulture i društvene zajednice.

Na sceni će nastupiti združeni Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, koji će izvesti repertoar sastavljen od antologijskih djela klasične i filmske muzike, kao i simfonijskih obrada popularnih kompozicija. Poseban umjetnički doprinos večeri daće gosti koncerta – regionalna muzička zvijezda Lena Kovačević, svjetski priznati gitarista Igor Paspalj i operska diva Dunja Simić.

„Poklon Republici“ jedan je od najznačajnijih kulturnih događaja u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, koji okuplja hiljade posjetilaca i potvrđuje ulogu Univerziteta kao važnog nosioca kulturnog života Republike Srpske.

Поклон Републици Српској
Poklon Republici Srpskoj

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, dok je generalni medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske, koja će obezbijediti direktan televizijski prenos koncerta.

Izjave za medije planirane su u 20.25 časova ispred Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.

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Poklon Republici Srpskoj

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plato filozofskog fakulteta

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