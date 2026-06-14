Zbog curenja ličnih podataka građana Srpske obaviješten MUP

Autor:ATV
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Zbog objavljivanja podataka 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu, Vlada Republike Srpske je informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.
"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srpske. Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", saopšteno je iz Vlade.
Na sajtovima sajber bezbjednosti pojavile su se informacije o navodnom masovnom curenju privatnih podataka 51.000 građana Republike Srpske.
Među podacima nalaze se imena i prezimena, jedinstveni matični brojevi građana (JMBG), jedinstveni identifikacioni brojevi (JIB), tačne adrese stanovanja, kao i brojevi telefona.
Prema do sada dostupnim podacima, iza svega stoji INF Grupa, koju dovode u vezu sa čestim hakerskim napadima.
U maju ove godine grupa je preuzela odgovornost za hakovanje i obaranje zvaničnog sajta Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske. Na sajtu su ostavili političke poruke uz tvrdnju da su došli do baze podataka građana.
Neposredno prije toga, grupa je povezivana sa hakovanjem sistema za praćenje i informisanje u javnim autobusima u Beogradu.
Stručnjaci za bezbjednosti i analitičari često ih opisuju kao politički motivisane hakere.
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