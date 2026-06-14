Logo

Zbog curenja ličnih podataka građana Srpske obaviješten MUP

Autor:

ATV
14.06.2026 10:22

Komentari:

5
Због цурења личних података грађана Српске обавијештен МУП
Foto: ATV, Envato/twinsterphoto, DC_Studio

Zbog objavljivanja podataka 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu, Vlada Republike Srpske je informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srpske. Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", saopšteno je iz Vlade.

Na sajtovima sajber bezbjednosti pojavile su se informacije o navodnom masovnom curenju privatnih podataka 51.000 građana Republike Srpske.

Među podacima nalaze se imena i prezimena, jedinstveni matični brojevi građana (JMBG), jedinstveni identifikacioni brojevi (JIB), tačne adrese stanovanja, kao i brojevi telefona.

Prema do sada dostupnim podacima, iza svega stoji INF Grupa, koju dovode u vezu sa čestim hakerskim napadima.

U maju ove godine grupa je preuzela odgovornost za hakovanje i obaranje zvaničnog sajta Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske. Na sajtu su ostavili političke poruke uz tvrdnju da su došli do baze podataka građana.

Neposredno prije toga, grupa je povezivana sa hakovanjem sistema za praćenje i informisanje u javnim autobusima u Beogradu.

Stručnjaci za bezbjednosti i analitičari često ih opisuju kao politički motivisane hakere.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

INF Grupa

hakerski napad

Vlada Republike Srpske

podaci

MUP Republike Srpske

Komentari (5)

Pročitajte više

Док је Венеција деценијама симбол романтике, гондола и канала, Љубљана се тихо, али сигурно позиционира као дестинација коју путници бирају због аутентичности, приступачних цијена и знатно мањег броја туриста.

Region

Objavljena lista najbezbjednijih zemalja na svijetu

3 h

0
самит Г7 2025. састанак

Svijet

Bijela kuća: Tramp se neće bilateralno sastati sa Zelenskim na samitu G7

3 h

0
Aleksej Bjelogrlić i Sara Jo

Scena

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić raskinuli: Glumac je otkačio, isplivala šokantna poruka

3 h

0
Женева у страху: Затварају се радње уочи протеста

Svijet

Ženeva u strahu: Zatvaraju se radnje uoči protesta

3 h

0

Više iz rubrike

Ратко Младић

Republika Srpska

Predstavnici Mehanizma otišli korak dalje

3 h

0
Састанак опозиције у Бањалуци

Republika Srpska

Novi sastanak PSS-a, Narodnog fronta i SDS-a, nema Crnatka i Vukanovića

4 h

5
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Ulazimo u izvjesnu pobjedu na svim nivoima vlasti

5 h

0
Ауто-пут Брчко-Бијељина конференција

Republika Srpska

"Srpska ima viziju i snagu": Dodik o izgradnji auto-puta Brčko–Bijeljina

16 h

15

  • Najnovije

13

14

Oko 200 planinara na planinarskom sletu na Vitorogu

13

10

Nesreća na Jadranu! Potonula jedrilica na kojoj se nalazilo više osoba, u toku potraga

12

50

Talačka kriza u Hrvatskoj: Zarobio ženu na balkonu, specijalci izbili vrata stana

12

46

Dodik: Za ubistvo Srbina godina zatvora, za navodnu uvredu Hrvatu dvije godine robije

12

42

Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima