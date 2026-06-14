Zbog curenja ličnih podataka građana Srpske obaviješten MUP

Zbog objavljivanja podataka 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja na dark vebu, Vlada Republike Srpske je informisala Jedinicu za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

"Informacije koje su se pojavile na dark vebu nisu, kako se to tamo navodi, informacije sa zvaničnog sajta Vlade Republike Srpske. Radi se o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka, manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade Republike Srpske", saopšteno je iz Vlade.

Na sajtovima sajber bezbjednosti pojavile su se informacije o navodnom masovnom curenju privatnih podataka 51.000 građana Republike Srpske.

Među podacima nalaze se imena i prezimena, jedinstveni matični brojevi građana (JMBG), jedinstveni identifikacioni brojevi (JIB), tačne adrese stanovanja, kao i brojevi telefona.

Prema do sada dostupnim podacima, iza svega stoji INF Grupa, koju dovode u vezu sa čestim hakerskim napadima.

U maju ove godine grupa je preuzela odgovornost za hakovanje i obaranje zvaničnog sajta Ministarstva rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Republike Hrvatske. Na sajtu su ostavili političke poruke uz tvrdnju da su došli do baze podataka građana.

Neposredno prije toga, grupa je povezivana sa hakovanjem sistema za praćenje i informisanje u javnim autobusima u Beogradu.

Stručnjaci za bezbjednosti i analitičari često ih opisuju kao politički motivisane hakere.