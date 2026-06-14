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Dodik: Ulazimo u izvjesnu pobjedu na svim nivoima vlasti

Autor:

ATV
14.06.2026 08:21

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti - za predsjednika Republike Srpske, srpskog člana Predsjedništva BiH i na svim parlamentarnim nivoima, naveo je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

"Ponosni smo na Program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske. To nije samo politički program, već jasan plan razvoja, stabilnosti i napretka, zasnovan na realnim potrebama našeg naroda i društva", naveo je Dodik

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Milorad Dodik

SNSD

Izbori 2026

Kandidatura

predsjednik Republike Srpske

Predsjedništvo BiH

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