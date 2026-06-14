Dodik: Ulazimo u izvjesnu pobjedu na svim nivoima vlasti

Autor:ATV
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SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti - za predsjednika Republike Srpske, srpskog člana Predsjedništva BiH i na svim parlamentarnim nivoima, naveo je predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.
"Ponosni smo na Program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske. To nije samo politički program, već jasan plan razvoja, stabilnosti i napretka, zasnovan na realnim potrebama našeg naroda i društva", naveo je Dodik
SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti - za predsjednika Republike Srpske, srpskog člana Predsjedništva BiH i na svim parlamentarnim nivoima.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 14, 2026
Ponosni smo na Program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske.… pic.twitter.com/VFWxx7AaHL
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