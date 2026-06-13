"Bitka na Sutjesci dokazala antifašističku tradiciju srpskog naroda"

Bitka na Sutjesci nije bila samo vojna bitka, već borba za pravo na život, dostojanstvo i budućnost srpskog naroda koji je kroz istoriju mnogo puta pokazao da slobodu smatra najvećom vrijednošću, a fašizam najvećim zlom 20. vijeka, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Srpski narod podnio je najveću žrtvu tokom ove bitke, jer je hiljade srpskih boraca i civila položilo svoje živote u borbi protiv fašizma, ostavljajući iza sebe slavni primjer hrabrosti, junaštva i ponosa koji traje i danas", izjavio je Dodik za Srnu povodom 83 godine od ove jedne od najtežih bitaka na području bivše Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu.

Dodik je istakao da su mnogi od ovih hrabrih junaka bili mladići, patriote, koji su, vođeni ljubavlju prema svom narodu i slobodi, a protiv jarma i okupatora, krenuli u gotovo nemoguću borbu protiv mnogo nadmoćnijeg neprijatelja, svjesni da možda nikada neće vid‌jeti svoje porodice i rodna ognjišta, prenosi Srna

On je dodao da je naredbu o pripremi i vođenju ove operacija njemačka komanda, zajedno sa domaćim izdajnicima, donijela baš na krsnu slavu, na Đurđevdan, 6. maja 1943. godine, kako je to bilo i u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu kada su najveće pokolje pripadnici takozvane Armije BiH izvršili upravo na velike pravoslavne praznike.

"Bitka na Sutjesci, vođena u maju i junu 1943. godine, predstavlja jednu od najtežih i najslavnijih bitaka Drugog svjetskog. Na padinama Zelengore, Maglića i u dolini rijeke Sutjeske vođena je borba za opstanak i za svoja ognjišta. Tada su ispisane slavne stranice srpske istorije, nevjerovatnog junaštva, žrtve i odlučnosti da se sačuva sloboda pripadnika partizanskog pokreta, među kojima je bio najveći broj Srba", naglasio je Dodik.

Prema njegovim riječima, okupator je angažovao ogromnu ljudsku i vojnu mašineriju, uz stalnu podršku aviona. Brojčano su, kaže Dodik, bili mnogo nadmoćniji jer je u ovoj operaciji bilo više od 120.000 vojnika, među kojima su osim Nijemaca, bili Italijani, Bugari i snage NDH.

​

​Naspram njih, dodao je, stajalo je oko 22.000 boraca, koji su sa sobom vodili i oko 4.000 ranjenika i bolesnika, od kojih su mnogi bolovali od tifusa.

​"​Borbe su se vodile na teškom i neprohodnom terenu kanjona rijeka Pive i Sutjeske, te planina Vučeva, Maglića i Zelengore. Borci su bili gladni, iscrpljeni, bez dovoljno municije, suočeni sa konstantnim bombardovanjem iz vazduha.

​U ovim paklenim uslovima, srpski narod iz uže Srbije, Crne Gore, BiH, Like, Korduna i Dalmacije pokazao je nevjerovatan borbeni moral i spremnost na žrtvu zarad slobode i života budućih generacija", istakao je Dodik, dodavši da je nakon mjesec dana krvavih borbi bitka na Sutjesci okončana 15. juna.

On je ocijenio da Sutjeska ostaje trajni simbol nepokolebljivosti, stradanja i junaštva srpskog naroda, mjesto gd‌je su hrabrost i ponos pobijedili strah, a želja za slobodom postala jača od smrti.

"Ova bitka je prerasla u mit o nadljudskom otporu u kojem je srpski narod podnio najveću žrtvu kako bi slomio obruč fašističkog okupatora. Osim za srpski narod u cjelini, bitka na Sutjesci je od posebnog značaja i za Republiku Srpsku, jer je još jednom dokazala našu antifašističku tradiciju i žrtvu koju smo podnijeli u Drugom svjetskom ratu u borbi za slobodu", zaključio je Dodik.