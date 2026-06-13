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Dodik: Srpska iritira Brisel, Zapad želi da je ukine

Autor:

ATV
13.06.2026 17:06

Komentari:

7
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Zapad želi da ukine Republiku Srpsku da bi prestala da se miješa i iritira Brisel, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naveo da Evropljani žele da Republika Srpska bude ukinuta, efikasno raspuštena i da čine sve da to postignu.

"Mi iritiramo Brisel", konstatovao je Dodik u intervjuu za TASS.

On je podsjetio da su protiv njega "organizovali tužbu, zaobilazeći zakonske osnove".

"Jednostavno zato što je neki Nijemac, predstavljajući se kao visoki zvaničnik, odlučio da njegove odluke treba poštovati. On misli da je u redu da ovo nametne. A onda je Bosna to preuzela i počela da me goni", rekao je Dodik.

On je naveo da je ta vrsta pravnog postupka koji zaobilazi zakon suština Brisela, koji onda počinje da priča o vladavini prava dok istovremeno laže, prenosi Srna

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Brisel

Bosna i Hercegovina

Evropa

SNSD

Zapad

Komentari (7)

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