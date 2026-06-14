Novi sastanak PSS-a, Narodnog fronta i SDS-a, nema Crnatka i Vukanovića

Ponovo će za pregovarački sto predstavnici Pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i SDS-a. Domaćin je Draško Stanivuković, a na sastanku neće biti lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ali ni Igora Crnatka za čije prisustvo je izrazio želju Branko Blanuša, lider SDS-a.

Ovaj sastanak je najavio ATV, a prema našim saznanjima, SDS je u petak kasno održao sjednicu Predsjedništva stranke na kojoj je Branko Blanuša najavio promjenu u sastavu Glavnog odbora.

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Ovim promjenama promijenio bi se odnos u Glavnom odboru čime bi se otvorio put podršci predložene fuzije sa SDS-om.

Ono što ATV saznaje, naredni koraci u djelovanju opozicije su organizacija protesta.

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Sastanak počinje u 11 časova, a izjave za medije daće Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.