Novi sastanak PSS-a, Narodnog fronta i SDS-a, nema Crnatka i Vukanovića

Autor:ATV
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Ponovo će za pregovarački sto predstavnici Pokreta Sigurna Srpska, Narodnog fronta i SDS-a. Domaćin je Draško Stanivuković, a na sastanku neće biti lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, ali ni Igora Crnatka za čije prisustvo je izrazio želju Branko Blanuša, lider SDS-a.
Ovaj sastanak je najavio ATV, a prema našim saznanjima, SDS je u petak kasno održao sjednicu Predsjedništva stranke na kojoj je Branko Blanuša najavio promjenu u sastavu Glavnog odbora.
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Ovim promjenama promijenio bi se odnos u Glavnom odboru čime bi se otvorio put podršci predložene fuzije sa SDS-om.
Ono što ATV saznaje, naredni koraci u djelovanju opozicije su organizacija protesta.
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Sastanak počinje u 11 časova, a izjave za medije daće Draško Stanivuković, Jelena Trivić i Branko Blanuša.
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