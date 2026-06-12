Zeljković: Nakon što se pokazalo da nema dovoljno kredita u SDS-u, Stanivuković pokušava da proizvede krizu u Srpskoj

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković izjavio je da građani Republike Srpske posljednjih dana imaju priliku da gledaju još jedan pokušaj gradonačelnika Draška Stanivukovića da proizvede političku krizu tamo gdje je nema.

Zeljković je istakao za Srnu da, nakon što se pokazalo da za svoje političke ambicije nije dobio dovoljno političkog kredita ni podrške tamo gdje ih je najviše tražio, u SDS-u i opozicionom bloku, Stanivuković danas pokušava da pažnju javnosti sa vlastitog političkog poraza prebaci na Republiku Srpsku".

"Krajnje je vrijeme da se gradonačelnik vrati u Banjaluku. Da se vrati vrtićima za koje roditelji čekaju mjesta. Da se vrati parkingu zbog kojeg građani svakodnevno gube vrijeme i živce. Da se vrati javnom prevozu, komunalnim problemima, realizaciji budžeta, javnim preduzećima, sportskim klubovima, regulacionim planovima i stotinama problema za koje su čak i njegovi najbliži saradnici priznali da postoje. Jer građani Banjaluke nisu ga birali da vodi proteste protiv Republike Srpske. Birali su ga da vodi Banjaluku", ukazao je Zeljković.

Posebno je zanimljivo, kaže on, slušati predavanja o kreditnim zaduženjima od čovjeka koji gotovo svaku sjednicu Skupštine grada prati novim zahtjevima za zaduženje grada ili najavama novih kreditnih aranžmana.

"Da budemo načisto. Kredit nije ni dobar ni loš sam po sebi. Kredit je alat. Pitanje je da li ga koristite odgovorno i da li iza njega ostaje rezultat. Ako su krediti za Banjaluku razvojna šansa, kako nas godinama uvjerava gospodin Stanivuković, onda bi bilo pošteno da građanima objasni zašto isti princip ne važi kada je riječ o Republici Srpskoj", rekao je Zeljković.

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A ako smatra da je svako zaduženje pogrešno, dodao je Zeljković, onda duguje odgovor građanima Banjaluke zbog čega je upravo zaduživanje postalo jedno od osnovnih sredstava upravljanja gradom.

"Nije slučajno što se ova tema otvara upravo sada. Nakon što je postalo jasno da put do kandidature za predsjednika Republike Srpske nije onako jednostavan kako je zamišljao, Stanivuković pokušava da proizvede utisak opšte krize i nestabilnosti. Problem je što takva kriza postoji samo u njegovoj političkoj računici, a ne u Republici Srpskoj", rekao je Zeljković.

On je poručio da Republika Srpska danas nije suočena sa krizom.

"Naprotiv. Republika Srpska bilježi ozbiljne političke i diplomatske uspjehe. Njena pozicija je stabilna. Njene institucije funkcionišu. U svim krajevima Republike Srpske realizuju se infrastrukturni, obrazovni, zdravstveni i privredni projekti. Ne postoji grad ili opština u kojoj se danas nešto ne gradi, ne ulaže ili ne razvija", konstatovao je Zeljković.

Zato je, naveo je on, posebno neodgovorno kada neko ko pretenduje da vodi Republiku Srpsku, njene uspjehe pokušava predstaviti kao neuspjehe.

"Umjesto da prepoznaje prilike, on proizvodi strah. Umjesto da jača povjerenje, on pokušava da stvara paniku. Umjesto da govori kao čovjek koji želi da vodi Republiku Srpsku, on sve češće govori kao neko ko bi najviše volio da ga njeni rezultati demantuju. To nije osobina državnika. To nije osobina lidera. To je osobina političara koji je prerano počeo da razmišlja o funkciji koju nema, a prerano prestao da se bavi funkcijom koju ima", ukazao je Zeljković.

On je naveo da građani Republike Srpske veoma dobro razlikuju političara koji traži rješenja od političara koji traži izgovore.

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"Nakon što nije uspio da obezbijedi politički kredit za svoje ambicije, Stanivuković sada pokušava da ubijedi građane da je problem u Republici Srpskoj. Istina je mnogo jednostavnija. Problem nije u Republici Srpskoj. Problem je u činjenici da su njegove političke ambicije porasle mnogo brže od rezultata koje je ostvario", pojasnio je Zeljković.

Zato, dodao je, još jednom poziva Draška Stanivukovića da se vrati Banjaluci, da se vrati problemima građana, da se vrati poslovima za koje je izabran.

"Jer vođenje Republike Srpske počinje sposobnošću da se odgovorno vodi Banjaluka. A građani danas, više nego ikada, imaju pravo da postave pitanje gdje je završila Banjaluka na listi prioriteta njenog gradonačelnika", zaključio je Zeljković.