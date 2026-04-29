Zeljković za ATV: Javni prevoz u Banjaluci katastrofalan

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković istakao je za ATV da je Grad dozvolio privatnim prevoznicima da vode glavnu riječ u javnom prevozu, što je rezultiralo izuzetno lošim stanjem na ulicama.

"Imamo situaciju da su autobusi stari ne znam koliko godina. Čuli smo struku da su upravo ti autobusi jedni od najvećih zagađivača vazduha", upozorio je Zeljković, dodajući da su stajališta u katastrofalnom stanju, a red vožnje potpuno netransparentan.

Prema njegovim riječima, nedopustivo je da grad u 21. vijeku nema funkcionalnu aplikaciju koja bi građanima olakšala korištenje prevoza.

Priča o uvođenju tramvaja - marketinški trik

Ideju o uvođenju tramvaja u Banjaluci ocijenio je kao nerealnu i marketinšku obmanu, naglasivši:

"Kada pričamo o tramvaju on je usko vezan za javni prevoz u Banjaluci, koji je katastrofalan. Grad je dozvolio privatnim prevoznicima da rukovode samim javnim prevozom. Nije mi realno da mi u 21. vijeku nemamo aplikaciju na tim stajalištima da znamo kada koji autobus kreće. Kada bi postavili električni tramvaj u Banjaluci, taj tramvaj bi morao da ima svoju liniju. Prostor bi morao da se pripremi. A, mi imamo problem sa prostorom tako da mislim da je to sve jedan marketing", istakao je Zeljković.

Pored saobraćajnih problema, Zeljković je ukazao na neshvatljivo zanemarivanje podrške koju građanima nude republičke institucije.

On je podsjetio da je Kabinet predsjednika Republike Srpske obećao potpuno finansiranje izgradnje pet vrtića na području grada, pri čemu je jedina obaveza gradske administracije bila da pripremi dokumentaciju i pronađe lokacije.

Iako je ovu priliku za obezbjeđivanje novih mjesta za mališane iskoristilo čak 20 opština širom Republike Srpske, grad Banjaluka još uvijek nije dostavio potrebne papire kako bi sredstva bila operativna, čime je direktno usporena izgradnja neophodnih kapaciteta za predškolsko obrazovanje.

"16. maja 2025. godine grad kabinet predsjednika je poslao formular koji Gradska uprava treba da popuni. Tada su bile već već lokacije određene jedna u Adi, a jedna u Lazarevu. Grad je trebao da popuni formular i dostavi svu dokumentaciju kako bi se krenulo sa izgradnjom vrtića, to je uradilo dvadeset Opština na nivou Republike Srpske ali Grad to nije uradio", zaključio je Zeljković.