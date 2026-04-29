Dvije osobe uhapšene zbog skrivanja Miloša Medenice

29.04.2026 08:27

Foto: Interpol

Dvije osobe iz Podgorice uhapšene su zbog sumnje da su pomagale odbjeglom Milošu Medenici u skrivanju od policije, koja nastavlja potragu za njim.

Uhapšena su lica čiji su inicijali S.L. /36/ i N.M. /36/, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

meso teletina govedina

Republika Srpska

Planule cijene: Kilogram teletine luksuz za prosječnog građanina

Protiv osumnjičenih će biti podnesena krivična prijava i biće privedeni tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Prema navodima policije, Medenica je prekršio mjeru nadzora nakon čega mu je 28. januara određen pritvor, ali je uspio da izbjegne njegovo izvršenje. Upravo u tom periodu, kako se sumnja, S.L. i N.M. su mu pomogli u bjekstvu.

Iz policije su poručili da nastavljaju koordinisane aktivnosti s ciljem lociranja i hapšenja Medenice za kojim je Interpol Podgorica 29. januara raspisao međunarodnu potjernicu.

Доналд Трамп

Svijet

Mediji: Tramp naložio dugotrajnu blokadu Irana

Radio-televizija Crne Gore saznaje da su uhapšeni Saša Laković /36/ i Nemanja Mučalica /36/.

Miloš Medenica je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora od deset godina i dva mjeseca za organizovanje kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom narkoticima, švercom cigareta, podmićivanjem, kao i nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva.

Nakon presude, Medenica nije pronađen na kućnoj adresi i za njim je izdata Interpolova potjernica.

Временска прогноза, киша

Društvo

Kraj aprila donosi zahlađenje: Danas nagla promjena vremena

Njegova majka Vesna Medenica, bivši predsjednik Ustanvog suda Crne Gore, osuđena je u istom postupku na deset godina zatvora za protivpravni uticaj na kolege sudije.

(SRNA)

Pročitajte više

Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Zanimljivosti

Tri znaka izlaze iz mračnog perioda: Više neće biti sami

2 h

0
Bolnica liječenje srčani udar aparati

Zdravlje

Ljekari objasnili: Zašto dolazi do srčanog zastoja kod ljudi koji su u punoj snazi?

2 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop: Šta nam zvijezde danas poručuju?

2 h

0
Кеба проговорио о коцкању и пороцима

Scena

Keba progovorio o kockanju i porocima

2 h

0

Više iz rubrike

Наручио убиство сестре Славице да би се домогао милиона

Region

Naručio ubistvo sestre Slavice da bi se domogao miliona

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Maloljetnice fizički napale vršnjakinju: Sve snimale i proslijedile putem društvene mreže

3 h

0
Андреа Николић је актуелна мисица и члан Менсе са IQ-ом 135

Region

Andrea Nikolić je aktuelna misica i član Mense sa IQ-om 135

11 h

0
Узнемирујуће! Возач на пјешачком “покупио” мајку и бебу у колицима

Region

Uznemirujuće! Vozač na pješačkom “pokupio” majku i bebu u kolicima

15 h

0

  • Najnovije

10

30

Pitbul napao vlasnicu: Morali joj amputirati nogu, i dalje je u životnoj opasnosti

10

17

Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak

10

16

Jodžir se usred skandala obratio Dari Bubamari: ''Ovako sam gledao u tebe''

10

15

Bitno: Roditelji i vakcine

10

14

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

