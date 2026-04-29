Dvije osobe uhapšene zbog skrivanja Miloša Medenice

Dvije osobe iz Podgorice uhapšene su zbog sumnje da su pomagale odbjeglom Milošu Medenici u skrivanju od policije, koja nastavlja potragu za njim.

Uhapšena su lica čiji su inicijali S.L. /36/ i N.M. /36/, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

Protiv osumnjičenih će biti podnesena krivična prijava i biće privedeni tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Prema navodima policije, Medenica je prekršio mjeru nadzora nakon čega mu je 28. januara određen pritvor, ali je uspio da izbjegne njegovo izvršenje. Upravo u tom periodu, kako se sumnja, S.L. i N.M. su mu pomogli u bjekstvu.

Iz policije su poručili da nastavljaju koordinisane aktivnosti s ciljem lociranja i hapšenja Medenice za kojim je Interpol Podgorica 29. januara raspisao međunarodnu potjernicu.

Radio-televizija Crne Gore saznaje da su uhapšeni Saša Laković /36/ i Nemanja Mučalica /36/.

Miloš Medenica je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen na kaznu zatvora od deset godina i dva mjeseca za organizovanje kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom narkoticima, švercom cigareta, podmićivanjem, kao i nedozvoljenim držanjem oružja i eksploziva.

Nakon presude, Medenica nije pronađen na kućnoj adresi i za njim je izdata Interpolova potjernica.

Njegova majka Vesna Medenica, bivši predsjednik Ustanvog suda Crne Gore, osuđena je u istom postupku na deset godina zatvora za protivpravni uticaj na kolege sudije.

(SRNA)