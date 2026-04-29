Tri znaka izlaze iz mračnog perioda: Više neće biti sami

Malo ko će otvoreno da prizna da se osjeća usamljeno, kao da je u tom priznanju sadržana neka vrsta stida. No, taj osjećaj ponosa ili nelagode nestaje u periodu koji je počeo nakon utorka 28. aprila.

Astrološki tranzit donosi promjenu za tri horoskopska znaka. Trigon Venere i Plutona natjeraće ih da shvate da je priznavanje usamljenosti prvi korak ka izlasku iz tog stanja.

Lav

Već dugo želite nešto da promijenite kod sebe, ali stalno odgađate taj korak. Lavovi, vi volite sebe zbog svojih osobina i to se ne dovodi u pitanje. Ipak, postali ste svjesni da vaša snažna ličnost drugima ponekad može da bude previše. Iako niste pretjerano intenzivni, znate da budete tvrdoglavi.

Upravo u tome leži korijen vaše usamljenosti – u povremenoj nespremnosti da se prilagodite željama drugih, što je stvorilo osjećaj izolacije. U utorak, pod uticajem trigona Venere i Plutona, svjesno ćete se prepustiti toku događaja. Iznenadićete se koliko će lako vaša usamljenost da nestane.

Blizanci

Dosta vam je povlačenja od ljudi. Blizanci, svjesni ste da ste predugo bili sami. Iako nema sumnje da volite svoju samoću, u posljednje vrijeme to je otišlo predaleko. Osjećali ste se usamljeno i izolovano, no srećom, to je stanje koje se može riješiti.

Sve što bi trebalo da uradite jeste da se ponovo povežete s ljudima oko sebe. Trigon Venere i Plutona u utorak donosi vam pojačanu želju za druženjem. Ideja da se nekome javite više vam nije odbojna, jer uviđate da je to ključ za izlazak iz trenutnog stanja. Vaša usamljenost uskoro će postati stvar prošlosti.

Škorpija

Već neko vrijeme ste zarobljeni u osjećaju samoće, ali trigon Venere i Plutona u utorak konačno vas izvlači iz tog raspoloženja. Intenzivno ste se povezali s nekoliko ljudi u svom životu, što vam je dalo do znanja da ste daleko od toga da ste sami na svijetu.

Svako od nas ima trenutke usamljenosti, ali oni ne traju vječno. Imate moć da odaberete povezanost umjesto izolacije. Iako je u redu da provodite vrijeme sami, ne smijete da dopustite da to stanje traje vječno.

Tokom ovog astrološkog dešavanja, vaše samopouzdanje je na vrhuncu. Ako ste se umorili od samoće, dopustite svojoj harizmi Škorpije da dođe do izražaja. Potražite prijatelje – oni čekaju vaš poziv, prenosi Indeks.