Kraj aprila donosi sreću za četiri horoskopska znaka

Za četiri horoskopska znaka, kraj aprila donosi dugo očekivani preokret i vraćanje na svoje mjesto. Profesionalni astrolog Džošua Pingli je u svom videu objasnio kako je ovaj mjesec za njih kao dašak svježeg vazduha.

Pingli je opisao april 2026. kao „jedan od najdinamičnijih i najprogresivnijih mjeseci u cijeloj godini“ i napomenuo da je ovo „mjesec kada stvari konačno počinju da se okreću na bolje“, posebno za one znake koji koriste izazovnu energiju kao priliku za uspjeh.

Ovan

Prema Pingliju, ovo je veoma važan mjesec za Ovna. Objasnio je da se „sredinom aprila sedam astroloških tijela nalazi u znaku Ovna“. Iako dobro funkcionišete u haosu, ne bi bilo iznenađujuće da vas sva ta energija ponekad preplavi.

Srećom, zbog „ambiciozne i visoko motivisane“ energije u vašem znaku, završavate stvari bez brige šta drugi misle ili govore, kaže Pingli. Takvi smjeli potezi šalju poruku univerzumu da ste spremni da ostvarite svoj puni potencijal, što je upravo ono što je potrebno da stvari konačno dođu na svoje mjesto.

Bik

Uran, planeta pobune i oslobođenja, konačno napušta vaš znak poslije osam dugih godina, i već možete vidjeti kako stvari dolaze na svoje mjesto. Prema Pingliju, „ne samo da je veći dio druge polovine mjeseca vaša sezona, već je april mjesec u kojem konačno pronalazite svoj tlo i počinjete da gradite privid dugoročne stabilnosti, dosljednosti i sigurnosti“.

Ne samo da počinjete da osjećate više unutrašnjeg mira, već Uranov odlazak iz vašeg znaka pomaže u stabilizaciji svega, od finansija do odnosa, objasnio je Pingli. Dakle, ako ste se osjećali kao da zadržali dah posljednjih nekoliko godina, možete odahnuti. Teška vremena konačno prolaze.

Vaga

April 2026. je počeo punim mjesecom u vašem znaku, donoseći veoma pozitivnu energiju samom početku mjeseca. Kao što je Pingli objasnio, „to je tračak nade da stvari zaista mogu i hoće biti bolje“. Vjerovatno već primjećujete da stvari počinju da se odvijaju u vašu korist nakon što ste se oprostili od ljudi ili načina razmišljanja koji su vas sputavali.

Iako je proces ispunjavajući, neće nužno biti lak, jer je vaš zadatak da se oslobodite svake preostale tendencije da udovoljite drugima. Međutim, to ne znači da se odričete djela sebe. „Još uvijek ste glas razuma“, rekao je Pingli, „ali takođe stavljate sebe na prvo mjesto.“ Vaga, tiho pravite stabilne poteze i uspjevate da to uradite sa najvećom gracioznošću.

Blizanci

Život sada može djelovati pomalo monotono, ali do kraja mjeseca, „sve je moguće“, rekao je Pingli. U tipičnom maniru Blizanaca, niko ne zna šta radite. Iako ste obično pričljivi, u aprilu svaki korak pravite u tišini, posmatrajući kako stvari oko vas dolaze na svoje mjesto.

Važno je da stvari dovedete u red prije nego što Uran uđe u vaš znak krajem mjeseca. Jer kada ta energija preuzme kontrolu, „postoji jedna fraza koja sumira sve što nam Uran u Blizancima donosi“, kaže Pingli, „a to je 'očekujte neočekivano'. I definitivno nam neće biti dosadno“.

