Nikola je pojeo 300 jaja za 10 dana: Evo šta mu se desilo

Jaja već decenijama imaju lošu reputaciju jer se njihova konzumacija povezivala sa holeterolom koje sadrže u žumancetu. S druge strane, sportisti znaju da je jaje savršen paket iz prirode jer se u njemu nalaze proteini, vitamini B1 i D, minerali i zdrave masti.

Zato je prije par godina fitnes trener i jutjuber Nikola Vejnović odlučio da sporvede zaminljiv eksperiment na svom telu. Kupio je 300 jaja s planom da ih pojede za 10 dana, a prije i poslije ovog procesa proveri krvnu sliku kako bi mogao da uporedi rezultate. A ceo proces pratilo je više od 150 hiljada ljudi na njegovom Instagram profilu

Trener je jaja konzumirao u obliku kajgane sa pršutom, kuvanih jaja, šejk od belanaca i proteina, iseckanih žumaca sa grčkim jogurtom i kiselim krastavcima. Jednom prilikom je za doručak pojeo kajganu od čak 20 jaja.

Vejnović je tokom ovog izazova istakao da je primijetio da mu se nakon ovolikog unosa jaja manta u glavi, da lakše gubi fokus, te da mu se kosa mnogo brže masti. On je rekao i da mu se jaja nisu smučila, niti dosadila, uprkos tome što je to većina očekivala, a da je to uspio zahvaljujući tome što ih je uvijek pripremao na najrazličitije načine.

"Provjerio sam kompletnu krvnu sliku, zajedno sa holesterolom i polnim hormonima, kako bih isto uradio na kraju i mogao da provjerim da li mi se zdravlje pogoršalo ili unaprijedilo. Prije svega, bitno je da znate da ja inače svakog dana jedem pet do osam jaja i odmah na početku mogu da vam kažem da je to zdravo", istakao je Nikola, prenosi Alo

Na kraju je pokazao rezultate krvne slike nakon desetodnevnog eksperimenta.

"Leukociti su mu pali sa 7,1 na 6,1, eritrociti se snizili sa 5,56 na 4,46, a hemoglobin je pao sa 165 na 128. Ukupni holesterol se povisio sa 2,91 na 3,44. Nivo triglicerida povećao se sa 0,85 na 1,01, a LDL holesterola sa 0,22 na 0,80", otkriva.

Naglašava da su mu rezultati za nijansu lošiji zbog ishrane koja je neoptimalna.

"Meni su sada rezultati lošiji nego na početku, to je činjenica. Ta ishrana je neoptimalna i u mnogim trenucima mi nije prijalo da pojedem sve od‌jednom. Ali za prosječnog čovjeka koji jede normalno jaja, ne mogu da mu naštete i to je bitno", zaključio je fitnes trener.