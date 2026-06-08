Logo
Large banner

Jelisaveta i Pavle Mensur više se ne kriju: Zajedno u izlasku, on je ljubio pred svima

Autor:

ATV
08.06.2026 21:14

Komentari:

0
романса љубавна веза
Foto: Instagram/Jelisaveta Orašanin/Pavle Mensur

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka od‌jeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka od‌jeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom: Evo šta je objavio

Павле Менсур стори
Pavle Mensur stori

Zbog prirode posla su često u istim krugovima, a čini se da i privatno biraju da provode što više vremena zajedno.

Njih dvoje su se nedavno opuštali u noćnom izlasku, gde su se grlili, igrali i razmjenjivali nježnosti što, čini se, ukazuje na to da se više ne kriju

Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata. U jednom trenutku su pred svima u klubu razmijenili i poljubac, prenosi Nova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jelisaveta Orašanin

Pavle Mensur

Ljubavna veza

ljubavni par

glumac

glumica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Геј романса у "Елити 9"

Scena

Gej romansa u "Eliti 9"

8 h

0
Глумица позира на промоцији филма

Scena

Sidni Svini iznenadila kolege neobičnim hobijem

9 h

0
Харис Џиновић

Scena

Haris Džinović progovorio o svom emotivnom životu nakon razvoda

10 h

1
Не стишавају се реакције: Снежана Ђуришић у уџбенику музичке културе

Scena

Ne stišavaju se reakcije: Snežana Đurišić u udžbeniku muzičke kulture

14 h

0

  • Najnovije

22

58

Povučen popularni sladoled iz prodaje

22

46

Penzionerki 7.200 KM za obuku nove sekretarice!

22

39

Istraživači otkrili najvećeg škorpiona na svijetu, lutao je Zemljom prije 415 miliona godina

22

21

Prijeti haos zbog novog sistema ulaska u EU: EES bi mogao da ugrozi 41 milion putnika

22

07

Naučnici otkrili kako muškarci trebaju plesati da bi bili privlačniji ženama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner