Jelisaveta i Pavle Mensur više se ne kriju: Zajedno u izlasku, on je ljubio pred svima

Autor:ATV
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Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka odjeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.
U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.
Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka odjeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.
U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.
Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom: Evo šta je objavio
Zbog prirode posla su često u istim krugovima, a čini se da i privatno biraju da provode što više vremena zajedno.
Njih dvoje su se nedavno opuštali u noćnom izlasku, gde su se grlili, igrali i razmjenjivali nježnosti što, čini se, ukazuje na to da se više ne kriju
Što ne kažete da postoje snimci Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura 😇 pic.twitter.com/QjwOBPSMP3— Nina Krunić (@nina_krunic) June 8, 2026
Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata. U jednom trenutku su pred svima u klubu razmijenili i poljubac, prenosi Nova.
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