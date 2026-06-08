Jelisaveta i Pavle Mensur više se ne kriju: Zajedno u izlasku, on je ljubio pred svima

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka od‌jeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Vijest da se glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić razvode poslije devet godina braka od‌jeknula je kao bomba u javnosti, ali to nije jedina bura koja trese domaću scenu.

U jeku priča o krahu braka, isplivali su detalji o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom, Pavlom Mensurom.

Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom: Evo šta je objavio

Pavle Mensur stori

Zbog prirode posla su često u istim krugovima, a čini se da i privatno biraju da provode što više vremena zajedno.

Njih dvoje su se nedavno opuštali u noćnom izlasku, gde su se grlili, igrali i razmjenjivali nježnosti što, čini se, ukazuje na to da se više ne kriju

Što ne kažete da postoje snimci Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura 😇 pic.twitter.com/QjwOBPSMP3 — Nina Krunić (@nina_krunic) June 8, 2026

Jelisaveta i Pavle su se ludo provodili na rejvu, igrali prisno i zagrljeni u nekoliko navrata. U jednom trenutku su pred svima u klubu razmijenili i poljubac, prenosi Nova.