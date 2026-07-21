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Muškarac silovao dijete (6): Horor u Rumuniji

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 12:20

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Muškarac u Rumuniji će biti priveden u sud uz prijedlog za određivanje pritvora, pošto ga tužioci Osnovnog javnog tužilaštva terete da je silovao šestogodišnju djevojčicu.

Prema izvorima iz istrage, žena i njena šestogodišnja ćerka doputovale su u Bukurešt iz drugog mjesta u namjeri da otputuju u inostranstvo. Do planiranog polaska nisu imale gdje da borave, ali je žena u jednom lokalu upoznala muškarca koji im je ponudio smještaj.

U noći između nedjelje i ponedjeljka, majka djevojčice nakratko je otišla do prodavnice da kupi cigarete, a za to vrijeme muškarac je, prema navodima tužilaštva, silovao dijete.

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"U prijedlogu za određivanje pritvora navedeno je da je 20. jula 2026. godine, oko 00.10 časova, u svom stanu, iskoristivši činjenicu da maloljetna oštećena, stara šest godina, nije bila u mogućnosti da se odbrani niti da da pravno valjan pristanak, kao i okolnost da je ostao nasamo sa njom u stanu, izvršio obljubu nad djetetom", saopštilo je Tužilaštvo u zvaničnom saopštenju.

(Telegraf.rs)

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Rumunija

Pritvor

Silovanje

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