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Služen parastos za deset poginulih boraca iz Razboj Lijevča

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ATV redakcija
21.07.2026 16:39

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Парастос Разбој Лијевча 21.7.2026.
Foto: Srna

U Razboj Lijevču kod Srpca danas je služen parastos za 10 boraca iz ovog mjesta koji su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu dali život za Republiku Srpsku.

U Odbrambeno-otadžbinskom ratu učestvovalo je 200 boraca iz Razboj Lijevča.

Parastos je služen kod spomenika borcima poginulim u proteklom i Narodnooslobodilačkom ratu.

Svijeće su zapalile i cvijeće položile porodice poginulih boraca, delegacije opštine Srbac na čelu sa predsjednikom Skupštine opštine Srbac Dejanom Devićem, Boračke organizacije opštine Srbac, Mjesne boračke organizacije Razboj Lijevče, Policijske stanice Srbac, Mjesne zajednice Razboj Lijevče, te Udruženja SUBNOR-a Srbac.

Predsjednik Boračke organizacije opštine Srbac Goran Plotan istakao je da je do kraja septembra u planu da bude završena izrada knjige pod nazivom "Spomenica", koja će sadržavati imena 147 boraca sa područja ove opštine koji su svoje živote dali za Republiku Srpsku.

On je naglasio da će knjiga biti trajno svjedočanstvo o stradanju i herojstvu srbačkih boraca, kao i podsjetnik budućim generacijama na njihovu žrtvu.

Plotan je podsjetio da ova organizacija nastoji da pomogne borcima kojima je podrška potrebna, kroz fond solidarnosti.

"U ovoj godini dodijelili smo 14 paketa pomoći, a nadamo se da ćemo do kraja godine realizovati još tri. Naš cilj je da pomognemo borcima, ali i da njegujemo sjećanje na sve one koji su stradali u proteklom ratu", naveo je Plotan, prenosi Srna.

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služen parastos

Razboj Lijevča

Vojska Republike Srpske

Srbac

Republika Srpska

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