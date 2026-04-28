Zvijezde im ne idu na ruku: Ove horoskopske znakove čeka teška sedmica

Ova sedmica donosi snažne astrološke uticaje koji će nekim horoskopskim znakovima donijeti više izazova nego inače.

Kombinacija naglašenih planetarnih aspekata potaknuće stres, nesporazume i pojačan osjećaj odgovornosti.

Iako će svi osjetiti određene promjene u energiji, nekoliko znakova posebno će biti pod pritiskom.

Blizanci

Blizanci će se ove sedmice suočiti sa mentalnim preopterećenjem.

Obaveze će se gomilati, a komunikacija sa okolinom neće ići glatko kako su navikli.

Mogući su nesporazumi na poslu, ali i u privatnim odnosima. Ključ će biti u strpljenju - brzopletost bi mogla dodatno zakomplikovati situaciju.

D‌jevica

Za D‌jevice ovo je period u kojem će perfekcionizam doći na naplatu.

Prevelika očekivanja - i od sebe i od drugih - mogu dovesti do frustracija.

Poslovni zadaci zahtijevaće dodatni trud, a moguće su i nepredviđene promjene planova.

Važno je naučiti otpustiti kontrolu tamo gd‌je je to neophodno.

Škorpija

Škorpije ulaze u intenzivnu sedmicu punu emocionalnih izazova.

Odnosi sa bliskim osobama mogli bi biti napeti, a stare teme opet će izlaziti na površinu.

Osim toga, moguće su i finansijske brige koje će dodatno povećati stres.

Introspekcija i smiren pristup pomoći će im da izbjegnu konflikte.

Jarac

Jarčevi će biti pod snažnim pritiskom na poslovnom planu.

Rokovi, odgovornosti i očekivanja nadređenih mogli bi doći do vrhunca upravo u ovom periodu.

Umor i iscrpljenost biće naglašeni, pa je važno pronaći vrijeme za odmor kako bi izbjegli sagorijevanje.

Ribe

Ribe će se suočiti sa unutarnjim nemirom i nesigurnošću. Intuicija će im biti pojačana, ali i sklonost brizi, prenosi Indeks.

Moguće su dileme vezane uz važne odluke, što će dodatno otežati fokus.

Okretanje kreativnim aktivnostima ili razgovor sa bliskim osobama može pomoći u rasterećenju.