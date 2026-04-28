Zvijezde im ne idu na ruku: Ove horoskopske znakove čeka teška sedmica

Ova sedmica donosi snažne astrološke uticaje koji će nekim horoskopskim znakovima donijeti više izazova nego inače.
Kombinacija naglašenih planetarnih aspekata potaknuće stres, nesporazume i pojačan osjećaj odgovornosti.
Iako će svi osjetiti određene promjene u energiji, nekoliko znakova posebno će biti pod pritiskom.
Blizanci će se ove sedmice suočiti sa mentalnim preopterećenjem.
Obaveze će se gomilati, a komunikacija sa okolinom neće ići glatko kako su navikli.
Mogući su nesporazumi na poslu, ali i u privatnim odnosima. Ključ će biti u strpljenju - brzopletost bi mogla dodatno zakomplikovati situaciju.
Za Djevice ovo je period u kojem će perfekcionizam doći na naplatu.
Prevelika očekivanja - i od sebe i od drugih - mogu dovesti do frustracija.
Poslovni zadaci zahtijevaće dodatni trud, a moguće su i nepredviđene promjene planova.
Važno je naučiti otpustiti kontrolu tamo gdje je to neophodno.
Škorpije ulaze u intenzivnu sedmicu punu emocionalnih izazova.
Odnosi sa bliskim osobama mogli bi biti napeti, a stare teme opet će izlaziti na površinu.
Osim toga, moguće su i finansijske brige koje će dodatno povećati stres.
Introspekcija i smiren pristup pomoći će im da izbjegnu konflikte.
Jarčevi će biti pod snažnim pritiskom na poslovnom planu.
Rokovi, odgovornosti i očekivanja nadređenih mogli bi doći do vrhunca upravo u ovom periodu.
Umor i iscrpljenost biće naglašeni, pa je važno pronaći vrijeme za odmor kako bi izbjegli sagorijevanje.
Ribe će se suočiti sa unutarnjim nemirom i nesigurnošću. Intuicija će im biti pojačana, ali i sklonost brizi, prenosi Indeks.
Moguće su dileme vezane uz važne odluke, što će dodatno otežati fokus.
Okretanje kreativnim aktivnostima ili razgovor sa bliskim osobama može pomoći u rasterećenju.
