Zvijezde im ne idu na ruku: Ove horoskopske znakove čeka teška sedmica

28.04.2026 07:45

horoskop astrologija
Foto: Unsplash

Ova sedmica donosi snažne astrološke uticaje koji će nekim horoskopskim znakovima donijeti više izazova nego inače.

Kombinacija naglašenih planetarnih aspekata potaknuće stres, nesporazume i pojačan osjećaj odgovornosti.

Iako će svi osjetiti određene promjene u energiji, nekoliko znakova posebno će biti pod pritiskom.

Blizanci

Blizanci će se ove sedmice suočiti sa mentalnim preopterećenjem.

Obaveze će se gomilati, a komunikacija sa okolinom neće ići glatko kako su navikli.

Mogući su nesporazumi na poslu, ali i u privatnim odnosima. Ključ će biti u strpljenju - brzopletost bi mogla dodatno zakomplikovati situaciju.

D‌jevica

Za D‌jevice ovo je period u kojem će perfekcionizam doći na naplatu.

Prevelika očekivanja - i od sebe i od drugih - mogu dovesti do frustracija.

Poslovni zadaci zahtijevaće dodatni trud, a moguće su i nepredviđene promjene planova.

Važno je naučiti otpustiti kontrolu tamo gd‌je je to neophodno.

Škorpija

Škorpije ulaze u intenzivnu sedmicu punu emocionalnih izazova.

Odnosi sa bliskim osobama mogli bi biti napeti, a stare teme opet će izlaziti na površinu.

Osim toga, moguće su i finansijske brige koje će dodatno povećati stres.

Introspekcija i smiren pristup pomoći će im da izbjegnu konflikte.

Jarac

Jarčevi će biti pod snažnim pritiskom na poslovnom planu.

Rokovi, odgovornosti i očekivanja nadređenih mogli bi doći do vrhunca upravo u ovom periodu.

Umor i iscrpljenost biće naglašeni, pa je važno pronaći vrijeme za odmor kako bi izbjegli sagorijevanje.

Ribe

Ribe će se suočiti sa unutarnjim nemirom i nesigurnošću. Intuicija će im biti pojačana, ali i sklonost brizi, prenosi Indeks.

Moguće su dileme vezane uz važne odluke, što će dodatno otežati fokus.

Okretanje kreativnim aktivnostima ili razgovor sa bliskim osobama može pomoći u rasterećenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Horoskop

Horoskop 2026

zvijezde

Astrolozi

astrologija

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 28. april: Ko planira brak, a kome prijeti raskid?

1 h

0
Паре новац

Zanimljivosti

Ovim znakovima horoskopa poslije vikenda stižu novac i ljubav

22 h

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Zanimljivosti

U maju će ovaj znak konačno izaći iz finansijskih problema

22 h

0
Људи шетају око чувеног Регистана у Самарканду током ноћи.

Zanimljivosti

Sve više ljudi bira ovu destinaciju: Smještaj u apartmanu 15 evra, ručak 3 evra

22 h

0

  • Najnovije

08

42

Talentovana glumica karijeru zamijenila duhovnim životom: Sada je igumanija manastira

08

25

Minić sa delegacijom Nižnjenovgorodske oblasti

08

24

Rasprava završila krvoprolićem: Izbo mladića jer mu je napao sina?

08

16

Taktička vježba MUP-a u Laktašima

08

12

Jezivi prizori na obali Drine: Pronađeno 10 uginulih svinja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

