Dnevni horoskop za 28. april: Ko planira brak, a kome prijeti raskid?

U nastavku pogledajte šta su zvijezde pripremile za vaš znak u ljubavi, poslu i zdravlju.

Ovan

Moguće je da ćete biti skloni rizičnim potezima, ali će vam se ovog puta to isplatiti. Neočekivano dolazi do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguća je tahikardija.

Bik

Velike promjene su pred vama. Potrudite se da određene izmjene ne prihvatate previše teško. Moguće je da s voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate o braku. Mogući su problemi sa stomakom.

Blizanci

Povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite, jer možete imati probleme s neiskrenim saradnicima. Niste pretjerano zainteresovani za ljubavna dešavanja. Mogući su problemi s grlom.

Rak

Iznenadni preokreti na poslovnom polju mogli bi vam donijeti određene stresove. Moguće je da ste ušli u sukob sa osobom do koje vam je stalo. Ako se zaista potrudite, izgladićete situaciju. Pazite na ishranu.

Lav

Vaša nervoza može pokvariti utisak koji ostavljate na poslu. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da s novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi s bubrezima.

Djevica

Preporuka je da date svoj maksimum na poslovnom polju kako biste u budućnosti mogli da napredujete. Morate se potruditi da partneru jasno pokažete kakva očekivanja imate od njega. Smanjite unos masne hrane.

Vaga

Današnji dan vam nije povoljan za posao. Velike su šanse da ćete imati neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osjećanja. Povedite računa o probavi.

Škorpija

Nestrpljivi ste, a time možete ugroziti važne poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Provjerite krvnu sliku i posavjetujte se s ljekarom.

Strijelac

Maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da vaš trud bude prepoznat. Osjećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera, odnos s njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osjećate.

Jarac

Ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate što prije. Očekuju vas prilike za nove projekte. Novo poznanstvo dešava vam se na mjestu na kojem najmanje očekujete. Osjetljiva vam je glava.

Vodolija

Moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji s nadređenima imati poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osjećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama.

Ribe

Ako se nadate velikoj promjeni, budite strpljivi jer neće sve ići lako. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće i uskoro bi moglo doći do prekida. Mogući su problemi s krvnom slikom.

(Kurir)