Gdje putuju građani BiH za Prvi maj: Evo koje destinacije su najtraženije

Brojni građani planiraju da otputuju za prvomajske praznike, pri čemu dominiraju evropske destinacije i kraći aranžmani u regionu, dok je zabilježen pad potražnje za dalekim destinacijama i Bliskim istokom.

U banjalučkoj turističkoj agenciji "Unis turs" ističu da imaju različite profile putnika - od mlađih parova i porodica sa djecom, pa do starijih osoba, što pokazuje da interesovanje za putovanja obuhvata gotovo sve generacije.

"Najveće interesovanje vlada za hotelski smještaj u regionu, pri čemu se najčešće traže aranžmani u termalnim centrima ili hoteli na moru, kako u Hrvatskoj i Crnoj Gori, tako i u slovenačkim termama", kazali su iz ove agencije.

Dodali su da su putovanja uglavnom kraćeg trajanja, najčešće dva do tri noćenja, što je i očekivano za period prvomajskih praznika kada većina putnika koristi produžene vikende.

"Cijene se kreću već od oko 50 evra po osobi pa naviše, u zavisnosti od kategorije hotela, lokacije i dodatnih sadržaja koje objekat nudi", pojašnjavaju iz "Unis tursa".

Interes putnika je na sličnom nivou kao i prethodnih godina

Prema dosadašnjim pokazateljima, interesovanje putnika je na sličnom nivou kao i prethodnih godina.

"Ipak, u periodu prvomajskih praznika primjetna je nešto manja ponuda udaljenijih destinacija, jer se putnici u ovom terminu češće odlučuju za kraće i bliže aranžmane", zaključuju iz ove turističke agencije.

Vedran Jokić, direktor turističke agencije "Kontiki Travel" iz Banjaluke, kazao je za "Nezavisne novine" da su putovanja za prvi maj uglavnom vikend-ture, odnosno produženi vikendi ka evropskim gradskim destinacijama.

"U tom periodu imamo i određeni broj interkontinentalnih putovanja i dalekih destinacija, pa čak i ljetovanja. Na primjer, već se može kupati na Malti, dok je kupanje uveliko počelo u Egiptu i Tunisu", istakao je Jokić, naglašavajući da dio putnika koristi praznike za odlazak na toplije destinacije i raniji početak ljetne sezone.

Evropske destinacije

Dodao je da je zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku primjetno nešto manje interesovanje za te zemlje, ali da je zabilježen rast interesovanja za evropske destinacije, koje putnici doživljavaju kao sigurnije i pristupačnije u ovom trenutku.

Kako je pojasnio, njihova agencija je specifična jer uglavnom nudi aranžmane sa avionskim prevozom, što automatski utiče na višu cijenu u odnosu na autobuske ture. Samim tim, njihova klijentela je uglavnom platežno sposobnija, najčešće u starosnoj dobi od 27 do 50 godina, koja traži komfor, kraće vrijeme putovanja i viši nivo usluge.

"Cijene aranžmana su od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra, u skladu sa udaljenosti i vrstom putovanja. Uprkos višim cijenama, interesovanje za ovakve aranžmane ne opada", kazao je Jokić.

Iz sarajevske agencije "Sol Azur" ističu da je sukob na Bliskom istoku poremetio putovanja prema Dubaiju i drugim daljim destinacijama, te da se, kako navode, sve više ljudi odlučuje za Evropu.

Najtraženiji su Pariz i Rim

"Naši putnici su se više fokusirali na Evropu, što zbog trenutnih okolnosti, što zbog potražnje. Najtraženiji su Pariz i Rim", navode iz agencije.

Kada je riječ o cijenama, ističu da se autobuska putovanja kreću od 350 do 500 maraka, u trajanju od pet ili šest dana, sa dva ili tri noćenja, prenose Nezavisne.

"Što se tiče klijenata, imamo putnike svih generacija - od mladih ljudi do starijih", dodaju iz "Sol Azura".

Kada je riječ o avionskim aranžmanima, startne cijene su od oko 700 konvertibilnih maraka pa naviše.