Zaplijenjen kanabis vrijedan nekoliko miliona

Policija Sjeverne Irske zaplijenila je kanabis vrijedan četiri miliona funti kamionu koji je putovao iz Škotske prema luci Larn i uhapsila pedesettrogodišnjeg muškarca.
"Vjerujemo da je droga u ovoj pošiljci bila namijenjena za snabdijevanje raznih organizovanih kriminalnih grupa širom Irskog ostrva", naveli su iz policije.
Kako ističu, kanabis je bio sakriven u velikom broju kutija.
Muškarac je u pritvoru, prenijela je agencija PA medija.
