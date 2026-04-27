Zaplijenjen kanabis vrijedan nekoliko miliona

Policija Sjeverne Irske zaplijenila je kanabis vrijedan četiri miliona funti kamionu koji je putovao iz Škotske prema luci Larn i uhapsila pedesettrogodišnjeg muškarca.

"Vjerujemo da je droga u ovoj pošiljci bila namijenjena za snabdijevanje raznih organizovanih kriminalnih grupa širom Irskog ostrva", naveli su iz policije.

Kako ističu, kanabis je bio sakriven u velikom broju kutija.

Muškarac je u pritvoru, prenijela je agencija PA medija.