Najbrža pita iz tiganja koja se sprema za 10 minuta: Ukus je čista fantazija

Ovaj recept se oslanja na tečno tijesto, koje dosta podsjeća na ono za američke palačinke. Međutim, krasi ga pun ukus prave gibanice.
Za pripremu ove pite nisu vam potrebne specijalne namirnice, već samo one koje već imate u svojoj kuhinji. Bez razvlačenja kora i dugog čekanja, dobićete savršeno mekanu i vazdušastu pitu koja miriše na pravi dom.
Sastojci:
Mikserom umutite dva jajeta i jogurt, pa dodajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Nakon što ste sve sastojke dobro umutili, dodajte sir i promešajte smjesu varjačom.
Izlijte smjesu i kašikom je poravnjate tako da debljina ne prelazi 1,5 cm. Ovo je ključno kako bi se unutrašnjost dobro ispekla, dok spoljašnjost postaje hrskava i zlatna, piše Superžena
Obavezno poklopite tiganj tokom prvih 4 do 5 minuta pečenja na laganoj vatri. Para pod poklopcem pomaže piti da naraste i postane nevjerovatno mekana iznutra.
Kada ivice postanu tamnije, okrenite pitu pomoću špatule i pecite još par minuta bez poklopca.
