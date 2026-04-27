Logo
Large banner

Sokolski dom u Bijeljini bez upotrebne dozvole

Autor:

ATV
27.04.2026 18:59

Komentari:

0
Соколски дом у Бијељини без употребне дозволе
Foto: ATV

Postupajući po prijavi za inspekcijsku kontrolu Republička urbanističko-građevinska inspekcija izvršila je vanrednu kontrolu upotrebe objekta javne namjene Sokolski dom u Bijeljini.

"Uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno je da nakon izvršene sanacija i rekonstrukcije predmetnog objekta, za isti nije pribavljena upotrebna dozvola. Obzirom na utvrđene nepravilnosti, inspektor je donio Rješenje kojim je naloženo pravnom licu Gradu Bijeljina, odnosno Odjeljenju za društvene djelatnosti koje je nosilac sanacije i rekonstrukcije predmetnog objekta, da u roku od 60 dana pribavi odgovarajuću upotrebnu dozvolu za objekat javne namjene Sokolski dom", naveli su iz Inspektorata Republike Srpske.

Dodaju da je članom 171. Zakona o uređenju prostora i građenju propisano da će inspektor naložiti da se pribavi upotrebna dozvola za objekat ili dio objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole i odredi rok za njeno pribavljanje, koji ne može biti duži od 60 dana.

Nakon isteka definisanog roka, inspektor će izvršiti kontrolni pregled, a od čijeg ishoda zavisi dalji tok postupka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bijeljina

Sokolski dom

upotrebna dozvola

dokumentacija

zgrada

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner