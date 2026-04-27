Logo
Large banner

Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

Autor:

ATV
27.04.2026 10:33

Komentari:

0
Foto: ATV

Studenti u Republici Srpskoj imaju sjajnu priliku da preko konkursa Službenog glasnika osvoje vrijedne nagrade u rasponu od 1.500 do 3.000 konvertibilnih maraka (KM).

Službeni glasnik Republike Srpske i ove godine raspisuje Grafički konkurs “Đurađ Ljubavić” za 2026. godinu, za studente prvog ciklusa studija iz Republike Srpske.

Konkurs predstavlja priliku da se prepoznaju, podrže i nagrade mladi autori koji svojim stvaralaštvom povezuju tradiciju, identitet i savremeni izraz.

Tema ovogodišnjeg Konkursa je “KRSNA SLAVA”.

Krsna slava predstavlja jedinstven običaj i simbol porodičnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, koji objedinjuje vjeru, tradiciju i zajedništvo. Kao porodični praznik posvećen svetitelju zaštitniku, slava simbolizuje kontinuitet, pripadnost i vezu između predaka, sadašnjih i budućih generacija. Kroz obrede, simbole i okupljanje porodice i prijatelja, slava povezuje vjeru, tradiciju i svakodnevni život, čuvajući kulturno nasljeđe i prenoseći ga iz generacije u generaciju.

Slava nije samo običaj – ona je živi izraz zajedništva, pamćenja i identiteta.

Od učesnika se očekuje da kroz grafički izraz prikažu:

  • simboliku slave: svijeću, žito, slavski kolač, ikonu,
  • tradicionalne elemente (npr. ornamenti, narodni instrumenti, običaji),
  • obrede i rituale,
  • atmosferu slavskog okupljanja,
  • motive porodice, zajedništva i nasljeđa,
  • ili svaku ličnu interpretaciju značenja slave.

Slava nije samo običaj – ona je živa tradicija, prostor susreta, pamćenja i pripadanja. Ovaj konkurs ima za cilj da podstakne mlade da tu tradiciju razumiju, preispitaju i vizuelno predstave u savremenom kontekstu.

Ciljevi Konkursa

  • Promocija nematerijalnog srpskog kulturnog nasljeđa.
  • Podsticanje interesovanja mladih stvaralaca za srpsku slavu kao važan dio kulturnog i duhovnog identiteta.
  • Ohrabrivanje studenata da kroz savremeni vizuelni jezik interpretiraju tradicionalne običaje i simbole.
  • Afirmacija elemenata krsne slave (ornamentika, predmeti, atmosfera, porodični i zajednički aspekt) kao inspiracije za umjetničko izražavanje.
  • Pružanje prilike studentima da svoj rad učine vidljivim i potencijalno primjenjivim u institucionalnom i javnom prostoru.

Prijava na Konkurs

Na Konkurs se mogu prijaviti svi studenti prvog ciklusa studija iz Republike Srpske, kao i studenti koji studiraju u inostranstvu, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

Format radova:

Radovi moraju biti dostavljeni u digitalnom formatu, u rezoluciji 600 dpi, u PDF, AI, EPS, PSD ili CDR formatu, uz dostavljanje i “open fajl” verzije.

Fajlovi veći od 10 MB dostavljaju se putem WeTransfera.

Radovi treba da budu primjenjivi za:

kalendar,

  • poster,
  • zidnu ilustraciju,
  • društvene mreže,
  • bilborde i druge oblike vizuelne komunikacije.

Obavezna dokumentacija:

Uz rad je potrebno dostaviti:

  • kratak opis rada i kreativnog procesa (do 30 riječi),
  • ime i prezime autora, kontakt telefon i adresu elektronske pošte,
  • godinu studija,
  • naziv i adresu fakulteta,
  • ime i prezime mentora (profesora),
  • izjavu o autentičnosti rada (bez korišćenja AI alata).

Rok za predaju radova je 31. jul 2026. godine do 12.00 časova.

Radovi se dostavljaju na adresu elektronske pošte:

grafickikonkurs@slglasnik.org

ili lično na adresu:

JU Službeni glasnik Republike Srpske, Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka (sa naznakom: Grafički konkurs).

Nagrade za studente

Za tri najbolja rada biće dodijeljene sljedeće nagrade:

  • prva nagrada – 3.000 KM,
  • druga nagrada – 2.000 KM,
  • treća nagrada – 1.500 KM.

Službeni glasnik zadržava pravo da nagradi i druge radove.

Pravo učestvovanja imaju i studenti koji studiraju u inostranstvu, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Đurađ Ljubavić 2026.

Službeni glasnik Srpske

Krsna slava

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

36

Nova Tropik market adresa - nova prilika za 102 člana tima

11

29

Teheran iznio novi prijedlog za sporazum sa Vašingtonom

11

24

Šestočlana grupa iz Sarajeva varala preduzeća širom BiH

11

20

Tragedija pred koncert slavne Šakire

11

18

Stručnjaci objasnili da li stres utiče na razvoj tumora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner