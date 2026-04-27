Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

Autor:ATV
Komentari:0
Studenti u Republici Srpskoj imaju sjajnu priliku da preko konkursa Službenog glasnika osvoje vrijedne nagrade u rasponu od 1.500 do 3.000 konvertibilnih maraka (KM).
Službeni glasnik Republike Srpske i ove godine raspisuje Grafički konkurs “Đurađ Ljubavić” za 2026. godinu, za studente prvog ciklusa studija iz Republike Srpske.
Hronika
Konkurs predstavlja priliku da se prepoznaju, podrže i nagrade mladi autori koji svojim stvaralaštvom povezuju tradiciju, identitet i savremeni izraz.
Tema ovogodišnjeg Konkursa je “KRSNA SLAVA”.
Krsna slava predstavlja jedinstven običaj i simbol porodičnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, koji objedinjuje vjeru, tradiciju i zajedništvo. Kao porodični praznik posvećen svetitelju zaštitniku, slava simbolizuje kontinuitet, pripadnost i vezu između predaka, sadašnjih i budućih generacija. Kroz obrede, simbole i okupljanje porodice i prijatelja, slava povezuje vjeru, tradiciju i svakodnevni život, čuvajući kulturno nasljeđe i prenoseći ga iz generacije u generaciju.
Slava nije samo običaj – ona je živi izraz zajedništva, pamćenja i identiteta.
Od učesnika se očekuje da kroz grafički izraz prikažu:
Slava nije samo običaj – ona je živa tradicija, prostor susreta, pamćenja i pripadanja. Ovaj konkurs ima za cilj da podstakne mlade da tu tradiciju razumiju, preispitaju i vizuelno predstave u savremenom kontekstu.
Na Konkurs se mogu prijaviti svi studenti prvog ciklusa studija iz Republike Srpske, kao i studenti koji studiraju u inostranstvu, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.
Radovi moraju biti dostavljeni u digitalnom formatu, u rezoluciji 600 dpi, u PDF, AI, EPS, PSD ili CDR formatu, uz dostavljanje i “open fajl” verzije.
Fajlovi veći od 10 MB dostavljaju se putem WeTransfera.
kalendar,
Rok za predaju radova je 31. jul 2026. godine do 12.00 časova.
Radovi se dostavljaju na adresu elektronske pošte:
grafickikonkurs@slglasnik.org
ili lično na adresu:
JU Službeni glasnik Republike Srpske, Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka (sa naznakom: Grafički konkurs).
Za tri najbolja rada biće dodijeljene sljedeće nagrade:
Službeni glasnik zadržava pravo da nagradi i druge radove.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu