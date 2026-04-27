Sjajna prilika za studente iz Srpske da osvoje 3.000 KM

Studenti u Republici Srpskoj imaju sjajnu priliku da preko konkursa Službenog glasnika osvoje vrijedne nagrade u rasponu od 1.500 do 3.000 konvertibilnih maraka (KM).

Službeni glasnik Republike Srpske i ove godine raspisuje Grafički konkurs “Đurađ Ljubavić” za 2026. godinu, za studente prvog ciklusa studija iz Republike Srpske.

Konkurs predstavlja priliku da se prepoznaju, podrže i nagrade mladi autori koji svojim stvaralaštvom povezuju tradiciju, identitet i savremeni izraz.

Tema ovogodišnjeg Konkursa je “KRSNA SLAVA”.

Krsna slava predstavlja jedinstven običaj i simbol porodičnog i duhovnog identiteta srpskog naroda, koji objedinjuje vjeru, tradiciju i zajedništvo. Kao porodični praznik posvećen svetitelju zaštitniku, slava simbolizuje kontinuitet, pripadnost i vezu između predaka, sadašnjih i budućih generacija. Kroz obrede, simbole i okupljanje porodice i prijatelja, slava povezuje vjeru, tradiciju i svakodnevni život, čuvajući kulturno nasljeđe i prenoseći ga iz generacije u generaciju.

Od učesnika se očekuje da kroz grafički izraz prikažu:

simboliku slave: svijeću, žito, slavski kolač, ikonu,

tradicionalne elemente (npr. ornamenti, narodni instrumenti, običaji),

obrede i rituale,

atmosferu slavskog okupljanja,

motive porodice, zajedništva i nasljeđa,

ili svaku ličnu interpretaciju značenja slave.

Slava nije samo običaj – ona je živa tradicija, prostor susreta, pamćenja i pripadanja. Ovaj konkurs ima za cilj da podstakne mlade da tu tradiciju razumiju, preispitaju i vizuelno predstave u savremenom kontekstu.

Ciljevi Konkursa

Promocija nematerijalnog srpskog kulturnog nasljeđa.

Podsticanje interesovanja mladih stvaralaca za srpsku slavu kao važan dio kulturnog i duhovnog identiteta.

Ohrabrivanje studenata da kroz savremeni vizuelni jezik interpretiraju tradicionalne običaje i simbole.

Afirmacija elemenata krsne slave (ornamentika, predmeti, atmosfera, porodični i zajednički aspekt) kao inspiracije za umjetničko izražavanje.

Pružanje prilike studentima da svoj rad učine vidljivim i potencijalno primjenjivim u institucionalnom i javnom prostoru.

Prijava na Konkurs

Na Konkurs se mogu prijaviti svi studenti prvog ciklusa studija iz Republike Srpske, kao i studenti koji studiraju u inostranstvu, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.

Format radova:

Radovi moraju biti dostavljeni u digitalnom formatu, u rezoluciji 600 dpi, u PDF, AI, EPS, PSD ili CDR formatu, uz dostavljanje i “open fajl” verzije.

Fajlovi veći od 10 MB dostavljaju se putem WeTransfera.

Radovi treba da budu primjenjivi za:

kalendar,

poster,

zidnu ilustraciju,

društvene mreže,

bilborde i druge oblike vizuelne komunikacije.

Obavezna dokumentacija:

Uz rad je potrebno dostaviti:

kratak opis rada i kreativnog procesa (do 30 riječi),

ime i prezime autora, kontakt telefon i adresu elektronske pošte,

godinu studija,

naziv i adresu fakulteta,

ime i prezime mentora (profesora),

izjavu o autentičnosti rada (bez korišćenja AI alata).

Rok za predaju radova je 31. jul 2026. godine do 12.00 časova.

Radovi se dostavljaju na adresu elektronske pošte:

grafickikonkurs@slglasnik.org

ili lično na adresu:

JU Službeni glasnik Republike Srpske, Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka (sa naznakom: Grafički konkurs).

Nagrade za studente

Za tri najbolja rada biće dodijeljene sljedeće nagrade:

prva nagrada – 3.000 KM,

druga nagrada – 2.000 KM,

treća nagrada – 1.500 KM.

Službeni glasnik zadržava pravo da nagradi i druge radove.

