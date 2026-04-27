Meteorolozi objavili novu prognozu za 1. maj, evo šta nas očekuje

Prvomajsko jutro biće hladno i uz slab mraz, dok će tokom dana biti sunčano i toplije, najavili su meteorolozi u novoj prognozi.
Kako su istakli mraz se 1. maja očekuje u višim, ali i lokalno u nižim predjelima.
"Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do četiri stepena, na jugu do 10, a u višim predjelima od minus tri", stoji u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 15 do 20, u višim predjelima od devet stepeni.
