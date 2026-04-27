Danas pretežno sunčano i toplo: Temperatura do 28 stepeni

Pred nama je pretežno sunčan i ugodan proljećni dan, u kojem će stanovnici Republike Srpske i Federacije BiH uživati u temperaturama koje će lokalno dostizati pravih ljetnih dvadeset osam stepeni.

Iako će veći dio dana proteći u znaku vedrog neba, poslijepodnevni časovi donose umjeren razvoj oblačnosti na potezu od jugozapada ka jugoistoku, što samo ponegdje može usloviti slabu i kratkotrajnu kišu. Ugodnu atmosferu upotpuniće slab do umjeren vjetar istočnog smjera, dok će se najviša dnevna temperatura vazduha kretati od osamnaest u višim predjelima do dvadeset osam stepeni Celzijusa na sunčanom jugu Hercegovine.

Jutro je ipak podsjetilo da smo još u aprilu, pa su tako najniže temperature izmjerene na Han Pijesku, gdje su bila svega dva stepena, dok su Banjaluka, Bijeljina i Sarajevo dan započeli sa svježih pet, odnosno šest stepeni. Najtoplije jutro osvanulo je u Mostaru sa prijatnih petnaest stepeni Celzijusovih.