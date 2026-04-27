Slavimo Martina Ispovednika: Šta znači ako duva vjetar?

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave Svetog Martina Ispovjednika, papu rimskog koji je život položio braneći pravu vjeru od jeresi.

U istočnom dijelu carstva širila se jeretička monotelitska nauka, koja je tvrdila da u Hristu postoji samo jedna volja. Ova jeres se nadovezivala na raniju jeresi Evtihija, koja je pogrešno učila da Hristos ima samo jednu prirodu.

Dok se u crkvenom kalendaru ovaj svetac obilježava s velikim poštovanjem zbog njegove nepokolebljive hrabrosti, u našem narodu opstala su brojna vjerovanja koja strogo propisuju šta se na današnji dan smije, a šta nikako ne bi trebalo raditi. Vjeruje se da je Martin zaštitnik onih koji nepravedno pate, a običaji kažu da danas jedan poseban čin donosi blagoslov celoj porodici!

Ko je bio Sveti Martin Ispovjednik?

Sveti Martin je postao papa u vrijeme velikih verskih previranja. Zbog toga što je osudio jeresi tadašnjeg cara, bio je prognan, mučen i ponižavan. Iako je stradao u izgnanstvu na Krimu, nikada se nije odrekao svojih uvjerenja, zbog čega je nazvan Ispovjednikom.

Narodni običaji i vjerovanja

Naš narod je kroz vijekove povezao ovaj praznik sa moralnim čišćenjem i zaštitom doma.

Vjeruje se da na današnji dan u kući ne smije biti povišenog tona. Ko se danas posvađa sa ukućanima, vjeruje se da će mu cijela godina proći u nemiru i "baksuzluku".

Hronika Automobil udario dijete na trotinetu

Kako je sveti Martin stradao nepravedno, običaj je da se danas udijeli milostinja ili pomogne nekome ko je u nevolji. Vjeruje se da će se dobročinstvo učinjeno na ovaj dan vratiti višestruko.

U nekim krajevima Srbije, seljaci vjeruju da je Sveti Martin zaštitnik stoke, pa se danas posebno pazi na domaće životinje i daje im se bolja hrana kako bi ostale zdrave tokom godine.

Stariji kažu – ako je danas vedro i sunčano, čeka nas rodna godina, ali ako dune jak vjetar, treba se čuvati oskudice.

Vjerovanje o "vukovima"

U planinskim predjelima i dalje živi staro vjerovanje da od današnjeg dana vukovi počinju da se okupljaju u čopore. Zato se ranije izbjegavalo odlaženje u šumu, a žene nisu radile sa vunom i oštrim predmetima (makazama) kako ne bi "prizvale" zvijeri u stado.

Danas zapalite sveću i pomolite se za snagu duha. Sveti Martin nas uči da je istina važnija od komfora, pa je idealan trenutak da preispitate svoje odluke i oprostite onima koji su vam nanijeli nepravdu.

Molitva

Ovo je molitve (tropara) na crkvenoslovenskom/srpskom jeziku koja se čita u crkvama:

- Pravoslavlja nastavniče, pobožnosti učitelju i čistote, vaseljenski svjetilniče, arhijereja bogonadahnuti ukrase, Martine premudri, učenjima tvojim sve si prosvetio, laro duhovna, moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Ako ne znate crkvene pjesme, tradicija kaže da je dovoljno da se iskreno obratite svecu.

- Sveti Martine, ispovjedniče vjere Hristove, koji si strašne muke i progonstvo izdržao radi istine, daj i meni snage da u svojim iskušenjima ostanem čvrst. Sačuvaj moj dom od svake nepravde, laži i klevete, i moli Boga za mir i zdravlje mojih milih. Amin.

