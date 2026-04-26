UZNEMIRUJUĆE: Policija objavila fotografije i uputila apel

Zagrebačka policija objavila je podatke o više slučajeva pronalaska tijela nepoznatih muškaraca u posljednjih nekoliko godina i pozvala građane da pomognu u utvrđivanju njihovog identiteta.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u identifikaciji ovih osoba da se jave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu broj 192.

Policija je upozorila da su fotografije veoma uznemirujućeg sadržaja.

Pronađen muškarac u lošem zdravstvenom stanju

U nedjelju, 30. novembra 2025. oko 7.10 časova u Rapskoj ulici u Zagrebu, nasuprot kućnog broja 24-A, u napuštenom objektu pronađen je muškarac u lošem zdravstvenom stanju. Prevezen je u KBC Zagreb, gdje je istog dana preminuo.

Policija objavila fotografije tijela

Riječ je o muškarcu starijem od 50 godina, visokom oko 182 centimetra, srednje tjelesne građe, kratke smeđe i prosijede kose, brade, zapuštenog izgleda i bez zuba.

Tijelo nepoznatog muškarca pronađeno u tramvaju

U petak, 24. januara 2025. tijelo nepoznatog muškarca pronađeno je u tramvaju na liniji broj 7 u Mandlovoj ulici u Dubravi.

Utvrđeno je da je muškarac ušao u tramvaj na Savskom mostu, a vozač je oko 23.40 časova primijetio da putnik ne izlazi iz vozila. Kada mu je prišao, utvrdio je da ne daje znakove života.

Muškarac je bio stariji od 50 godina, visok oko 180 centimetara, srednje tjelesne građe, prosijede kose i sijede brade. Na grudima je imao tetovažu u obliku tenka, na lijevoj nadlaktici tetovažu ptice, a na desnoj podlaktici tetovažu krune.

Nije mogao da kaže svoje ime niti je imao dokumenta

U ponedjeljak, 13. novembra 2023. na Samoborskoj ulici policija je zatekla starijeg muškarca u lošem zdravstvenom stanju. Nije mogao da kaže svoje ime niti je imao dokumenta.

Prevezen je u bolnicu Sveti Duh, gdje je, uprkos liječenju, preminuo 19. novembra.

Bio je izrazito mršav, visok oko 171 centimetar i imao je više tetovaža po tijelu, među kojima i natpis „Đurđa“, srce, oznaku „JNA“, kao i motive životinja i zmije.

Tijelo pronađeno u baraci

U četvrtak, 9. aprila 2020. u Sesvetama, na području obraslom rastinjem između Bjelovarske i Varaždinske ulice, u derutnoj baraci pronađeno je tijelo muškarca.

Riječ je o osobi starijoj od 50 godina, visokoj oko 176 centimetara, izrazito mršave tjelesne građe, sijede kose i brade, lošeg stanja zuba.

Na tijelu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na krivično djelo. Policija navodi da je moguće da je riječ o beskućniku koji duže vrijeme nije imao lična dokumenta, prenosi Index.