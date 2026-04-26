Sudar više automobila na auto-putu: Ima povrijeđenih

U sudaru više vozila na auto-putu kod Nove Gradiške jedno lice je teže, a jedno lakše povrijeđeno, saopštila je danas Brodsko-posavska policijska uprava.
Sudar se dogodio sinoć oko 22.00 časa, kada je 57-godišnjak automobilom sisačkih registracija naletio na divlju životinju, a potom su naletjela druga vozila.
Putnik /70/ iz vozila sisačkih registracija lakše je povrijeđen, dok je 57-godišnjaku zbog težih povreda ljekarska pomoć pružena u bolnici u Slavonskom Brodu.
U sudaru su učestvovala još četiri vozila, a policija je utvrdila da neki od vozača "nisu brzinu kretanja vozila prilagodili osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti ili gustoći saobraćaja", pa su prekršajno prijavljeni.
(SRNA)
