Vatra progutala dio kuće u Banjaluci

Banjalučki vatrogasci gasili su požar na kući u Banjaluci, koji je izbio u subotu.

Naime, kako su naveli iz Vatrogasno-spasilačke brigade, intervenisali su zbog požara na kući oko 10 časova u Ulici Poljskog partizanskog bataljona.

Kako je vidljivo na fotografijama, dio kuće je potpuno izgorio, a vatra je pričinila veliku materijalnu štetu.