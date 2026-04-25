Logo
Large banner

Panika zavladala na popularnoj plaži: More promijenilo boju preko noći

Autor:

25.04.2026 15:05

Komentari:

0
Море у близини стијена, Пула Хрватска.
Foto: Pexels/Nikola Čedíková

U Gortanovoj uvali u Puli, na površini mora, pojavile su se žute mrlje.

Ne radi se o zagađenju, pišu tamošnji mediji, već o većoj količini polena koji vetar nosi sa borova uz obalu i nanosi na površinu mora.

Ovakve pojave najčešće se beleže tokom proljeća, naročito u aprilu i maju. Osobe osjetljive na polen trebalo bi da budu oprezne.

Ljekari osobama osjetljivim na polen savetuju oprez, posebno tokom suvih i vjetrovitih dana. Nakon boravka uz more ili kupanja preporučuje se isprati kožu i kosu čistom vodom, presvući odjeću i izbjegavati trljanje očiju.

Kod pojave svraba, crvenila očiju, kijanja, curenja nosa, kašlja ili pogoršanja astme preporučuje se uzeti terapiju koju je osoba već dobila od ljekara, a po potrebi se mogu koristiti antihistaminici, sprejevi za nos ili kapi za oči.

Ako su simptomi jači, traju duže ili se jave poteškoće sa disanjem, potrebno je javiti se ljekaru, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pula

More

alergija

simptomi

Hrvatska

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Познато мјесто и вријеме сахране мајке Милорада Додика

Republika Srpska

Poznato mjesto i vrijeme sahrane majke Milorada Dodika

2 h

0
Михаел Шумахер легендарни њемачки возач Формуле 1

Auto-moto

Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?

2 h

0
Виктор Митић дјечак који хекла

Srbija

Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

2 h

0

Više iz rubrike

Поглед на море и тврђаву у Хрватској

Region

Da li su porasle cijene smještaja u Hrvatskoj?

3 h

0
Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Region

Nove informacije o pomorcima iz Crne Gore koji su zarobljeni na brodu: Oduzeti im telefoni

3 h

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Region

Užas kod Podgorice: Izboli muškarca nožem, pa pobjegli

4 h

0
Мој брате, колико сам их закопао: Шок поруке након убиства Илије Крстића

Region

Moj brate, koliko sam ih zakopao: Šok poruke nakon ubistva Ilije Krstića

19 h

0

  • Najnovije

17

12

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner