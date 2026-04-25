Panika zavladala na popularnoj plaži: More promijenilo boju preko noći

U Gortanovoj uvali u Puli, na površini mora, pojavile su se žute mrlje.

Ne radi se o zagađenju, pišu tamošnji mediji, već o većoj količini polena koji vetar nosi sa borova uz obalu i nanosi na površinu mora.

Ovakve pojave najčešće se beleže tokom proljeća, naročito u aprilu i maju. Osobe osjetljive na polen trebalo bi da budu oprezne.

Ljekari osobama osjetljivim na polen savetuju oprez, posebno tokom suvih i vjetrovitih dana. Nakon boravka uz more ili kupanja preporučuje se isprati kožu i kosu čistom vodom, presvući odjeću i izbjegavati trljanje očiju.

Kod pojave svraba, crvenila očiju, kijanja, curenja nosa, kašlja ili pogoršanja astme preporučuje se uzeti terapiju koju je osoba već dobila od ljekara, a po potrebi se mogu koristiti antihistaminici, sprejevi za nos ili kapi za oči.

Ako su simptomi jači, traju duže ili se jave poteškoće sa disanjem, potrebno je javiti se ljekaru, prenosi B92.