Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu

25.04.2026 14:38

Виктор Митић дјечак који хекла
Malenom heklaču Viktoru Mitiću (11) iz Jagodine, koji je za kratko vrijeme osvojio srca ljudi širom regiona, nedavno je hakovan profil na Instagramu, a on se oglasio povodom toga, pa uputio molbu svima koji su ga i do sad pratili da zaprate njegov novi profil koji je morao da napravi.

Kako je izjavio dječak danas za Telegraf.rs, iako mu je jako žao što mu je hakovan profil na kom je za kratko vrijeme zabilježio više stotina pratilaca, sada je primoran da otvori novi, a na kom će nastaviti sa svojim trendom heklanja po principu - jedan pratilac, jedna petljica, do najvećeg ćilima.

Полиција ФБиХ

Hronika

Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

"Mnogo mi je žao. Nadam se da ću uspjeti da povratim pratioce. Želim ovom prilikom da pozdravim sve svoje pratioce", kazao je danas talentovani Viktor.

Na društvenoj mreži "Treds" oglasio se skoro, naime, Viktorov otac, pa napisao kako je njegovom sinu hakovan profil.

"Ovo je sramota velika, pored svih loših stvari sto su do sada uradili mom Viktoru sada su mu hakovali profil!!!", napisao je Viktorov otac.

хладноћа

Srbija

Meteorolozi najavili minuse: Stižu za veliki praznik

Podsjetimo, Viktor je dečak koji svakodnevno objavljuje na svom Instagram profilu videe u kojima hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca.

Njegova popularnost munjevito je porasla, a on je svojim šarmom prikupio rekordan broj pratilaca jer je odlučio da ishekla najduži čilim na svijetu. Jedan pratilac = jedna petljica, kako je Viktor objasnio.

Nedavno je malenog heklača iz Jagodine napao i sveštenik Stefan Rajčić, a kada je cijela Srbija stala u dječakovu odbranu.

Ненад Берета

Društvo

U Banjaluci preminuo Nenad Bereta

Pomenuti sveštenik smatra da pletenje nije nikakva vrlina i da taj zanat ne treba da bude u rukama jednog muškarca jer time, kako je rekao, skrnavi srpsku tradiciju.

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Uran u Blizancima donosi sedam godina haosa: Pogledajte šta očekuje vaš znak

2 h

0
Парадајз

Svijet

Mladić se zadavio paradajzom, majka se nakon tragedije ubila

2 h

0
Софија Јанићијевић ријалити учесница из Србије

Scena

Detalji afere: Dane (70) otkrio šta je sve plaćao Sofiji Janićijević

3 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Velike promjene za Đokovića zbog Alkaraza

3 h

0

Više iz rubrike

Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник

Srbija

Meteorolozi najavili minuse: Stižu za veliki praznik

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Srbija

Kamion udario u autobusko stajalište, ima povrijeđenih

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Motociklista pao sa ''tobogana'', stradao na licu mjesta

8 h

0
HQ-9B, кинески ПВО систем

Srbija

Srbija jača PVO: Stiže moćni sistem?

22 h

0

  • Najnovije

17

12

Novčani horoskop za maj: Neko pliva u novcu, a neko tone u dugovima

17

05

Incident u RiTE Ugljevik: Izbio požar na bageru

16

59

Ovo su najljepša kratka imena za djevojčice

16

59

Uživajte dok možete: Sutra sunčano i toplo, a onda nagli obrt

16

53

Nove optužbe na račun Majkla Džeksona: Bili smo izmanipulisani

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner