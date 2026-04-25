Maleni Viktor se oglasio nakon što mu je hakovan profil: Ima samo jednu molbu

Malenom heklaču Viktoru Mitiću (11) iz Jagodine, koji je za kratko vrijeme osvojio srca ljudi širom regiona, nedavno je hakovan profil na Instagramu, a on se oglasio povodom toga, pa uputio molbu svima koji su ga i do sad pratili da zaprate njegov novi profil koji je morao da napravi.

Kako je izjavio dječak danas za Telegraf.rs, iako mu je jako žao što mu je hakovan profil na kom je za kratko vrijeme zabilježio više stotina pratilaca, sada je primoran da otvori novi, a na kom će nastaviti sa svojim trendom heklanja po principu - jedan pratilac, jedna petljica, do najvećeg ćilima.

Hronika Djevojka automobilom udarila djevojčicu: Maloljetnica zadobila povrede

"Mnogo mi je žao. Nadam se da ću uspjeti da povratim pratioce. Želim ovom prilikom da pozdravim sve svoje pratioce", kazao je danas talentovani Viktor.

Na društvenoj mreži "Treds" oglasio se skoro, naime, Viktorov otac, pa napisao kako je njegovom sinu hakovan profil.

"Ovo je sramota velika, pored svih loših stvari sto su do sada uradili mom Viktoru sada su mu hakovali profil!!!", napisao je Viktorov otac.

Srbija Meteorolozi najavili minuse: Stižu za veliki praznik

Podsjetimo, Viktor je dečak koji svakodnevno objavljuje na svom Instagram profilu videe u kojima hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca.

Njegova popularnost munjevito je porasla, a on je svojim šarmom prikupio rekordan broj pratilaca jer je odlučio da ishekla najduži čilim na svijetu. Jedan pratilac = jedna petljica, kako je Viktor objasnio.

Nedavno je malenog heklača iz Jagodine napao i sveštenik Stefan Rajčić, a kada je cijela Srbija stala u dječakovu odbranu.

Društvo U Banjaluci preminuo Nenad Bereta

Pomenuti sveštenik smatra da pletenje nije nikakva vrlina i da taj zanat ne treba da bude u rukama jednog muškarca jer time, kako je rekao, skrnavi srpsku tradiciju.