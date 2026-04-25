Meteorolozi najavili minuse: Stižu za veliki praznik

ATV
25.04.2026 14:26

Метеоролози најавили минусе: Стижу за велики празник
Predstojeći vikend u Srbiji donijeće stabilne vremenske prilike i temperature koje više podsjećaju na kasno proljeće nego na kraj aprila.

Očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz dnevne maksimume iznad 20 stepeni, dok će u nedjelju živa u termometru lokalno dostizati i 25 do 26 stepeni. Ipak, tokom tog dana uslijediće i promena u vidu pojačanog sjeverozapadnog vjetra, koji će povremeno imati i vrlo jake udare.

Početak naredne sedmice donijeće blago osvježenje, ali bez značajnijeg pada temperature – vrijeme će ostati relativno toplo i suvo, uz postepeno naoblačenje. Već u utorak poslije podne i uveče, u zapadnim i centralnim krajevima očekuje se pogoršanje vremena, uz kišu, pljuskove i grmljavinu.

Od srijede slijedi izraženiji pad temperature, pa će vremenske prilike biti osjetno svježije, dok će se kiša zadržati uglavnom u južnim predjelima zemlje.

Za Prvi maj prognozira se neuobičajeno svježe vrijeme za ovaj dio godine. Očekuje se promjenjivo oblačno, uz znatno niže temperature nego tokom vikenda. Noći će biti prilično hladne, sa minimalnim vrednostima od 2 do 8 stepeni, dok će na planinama temperatura padati u minuse. Zbog toga se svima koji planiraju boravak na otvorenom savetuje adekvatno topla garderoba.

Tokom dana biće prohladno, uz maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni, dok se u Beograd očekuje oko 16 stepeni.

U poređenju sa prosječnim vrijednostima za početak maja, koje se kreću između 19 i 24 stepena, jasno je da nas očekuje kratkotrajno zahlađenje. Kraj aprila i sam ulazak u maj donijeće pad temperature od oko 7 do 8 stepeni u odnosu na vrijednosti koje će biti zabilježene tokom ovog toplog vikenda, piše "Alo".

