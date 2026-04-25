Motociklista pao sa ''tobogana'', stradao na licu mjesta

Motociklista star 40 godina poginuo je kasno sinoć, 24. aprila, u nesreći kod Ade Ciganlije u Beogradu, rečeno je agenciji Tanjug u Hitnoj pomoći u ovom gradu.
Saobraćajna nesreća se dogodila u 23.21 čas kada je motociklista pao sa nadvožnjaka - "tobogana" u smjeru ka Banovom brdu.
Institut o imunizaciji u Republici Srpskoj: Nedovoljno
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 115 intervencija, od kojih je 27 bilo na javnom mjestu, uglavnom zbog tuča i osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima srčani i astmatičari, onkološki pacijenti, kao i osobe sa povišenim krvnim pritiskom.
