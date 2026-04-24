Macut nakon sastanka sa Minićem: Naredni susret u Trebinju 23. maja

Novi sastanak delegacija Srpske i Srbije biće 23. maja u Trebinju. Planiran je obilazak Bolnice u tom gradu, ali i razgovori o putnim pravcima, rekao je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

"Imali smo radni sastanak i zadovoljstvo mi je što je Minić sa svojim ministrima bio kod nas u posjeti. Dogovoreno je da ovakvi sastanci održavaju se na mjesečnom niovu. Saradnja u nekoliko oblasati, infrastrukturni segemnt je najznačajniji, željezničaki pravac preko Mokre Gore i Višegrada, i putni pravac na Rači su svakako u fokusu", naglasio je Macut.

Razgovarano je i oko avio linija.

"Želimo bržu i bolju komunikaciju. Takođe, povezivanje energetskih sistema između Srbije i Republike Srpske i uspostavljanja jedne saradnje u polju nauke", dodao je Macut.

Sastanku su pored premijera Minića i Macuta prisustvovali i ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić, kao i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović, te ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, piše RTRS