Macut nakon sastanka sa Minićem: Naredni susret u Trebinju 23. maja

24.04.2026 14:02

Београд, 24. априла 2026. -У згради Владе Србије почео је састанак између премијера Србије Ђуре Мацута и премијера Републике Српске Саве Минића, а на састанку су присутни и министри две владе.На састанку присуствују министри правде Србије и Републике Српске Ненад Вујић и Горан Селак, министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у Влади Србије Александра Софронијевић и и министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић
Novi sastanak delegacija Srpske i Srbije biće 23. maja u Trebinju. Planiran je obilazak Bolnice u tom gradu, ali i razgovori o putnim pravcima, rekao je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

"Imali smo radni sastanak i zadovoljstvo mi je što je Minić sa svojim ministrima bio kod nas u posjeti. Dogovoreno je da ovakvi sastanci održavaju se na mjesečnom niovu. Saradnja u nekoliko oblasati, infrastrukturni segemnt je najznačajniji, željezničaki pravac preko Mokre Gore i Višegrada, i putni pravac na Rači su svakako u fokusu", naglasio je Macut.

Razgovarano je i oko avio linija.

"Želimo bržu i bolju komunikaciju. Takođe, povezivanje energetskih sistema između Srbije i Republike Srpske i uspostavljanja jedne saradnje u polju nauke", dodao je Macut.

Sastanku su pored premijera Minića i Macuta prisustvovali i ministri pravde Republike Srpske i Srbije Goran Selak i Nenad Vujić, kao i ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović, te ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, piše RTRS

