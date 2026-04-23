Lažno se predstavljao kao hirurg: Za navodne operacije uzeo više od 100.000 evra

23.04.2026 18:39

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Foto: Weverton Oliveira/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su državljanina Sjeverne Makedonije A. K. (42), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo prevara.

On se sumnjiči da je, predstavljajući se lažno kao hirurg, zajedno sa više za sada nepoznatih lica, oštećenu doveo i održavao u zabludi, da će uz novčanu naknadu hitno operisati člana njene porodice, koji je navodno doživio saobraćajnu nezgodu.

Policija ga je uhapsila neposredno nakon primopredaje novca i kod njega je pronašla 16.650 evra i 150.000 dinara.

Sumnja se da su A. K. i osobe za kojima se traga, u periodu od novembra prošle godine do sada, na isti način izvršili više prevara na teritoriji Beograda i tako protivpravno pribavili više od 100.000 evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

