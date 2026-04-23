Jezivi detalji likvidacije Ilije Krstića: Škaljarci ga zazidali

Državljanin Srbije Ilija Krstić, kako se sumnja, bio je pripadnik kavačkog klana, a livkvidiran je 2019. godine nakon stravičnog mučenja.

Hapšenjem trojice pripadnika škaljarskog klana, Predraga Peđe Đurišića, Mališe Bubonje i Lazara Klakora, kojima su lisice na ruke stavljene u utorak u velikoj akciji u Baru i Tivtu, crnogorska policije je rasvijetlila čak šest likvidacija koje su počinjene 2017, 2018. i 2019. godine, a među žrtvama je i državljanin Srbije, Ilija Krstić.

Svijet Tata, vrati ukradene milione: Isplivao snimak mučenja sina biznismena

Kako se sumnja, Krstić je bio pripadnik kavačkog klana, koji je u ratu sa škaljarskim klanom od 2014. godine.

"Sumnja se da je Krstić namamljen, mučen, likvidiran i potom zazidan u kotorsku tvrđavu! Tijelo je pronađeno tek šest godina nakon zločina", navodi izvor i dodaje da je Leskovčanin namamljen u Budvu pričom o tome da treba da likvidira Marka Ljubišu Kana, koji važi za jednog od visokopozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.

"Međutim, po dolasku u Budvu, Leskovčanin upada u zamku škaljaraca", kaže izvor, prenosi "Kurir".

Kako se navodi u dokumentima crnogorskih istražitelja, sumnja se da je Leskovčanin ubijen u proljeće 2019. godine na teritoriji Budve, a da je njegovo tijelo sakriveno na teritoriji Kotora.

"Osumnjičeni Stefan Đukić Mandić, Vuk Lakićević, Lazar Klakor, Stefan Janković i Tripo Ivović su neutvrđenog dana krajem maja i početkom juna 2019. na teritoriji Budve svjesno doprinijeli izvršenju ubistva Ilije Krstića iz Leskovca. Koristeći poznanstvo sa njim, osumnjičeni Lakićević je stupio u kontakt sa Krstićem i obmanom ga namamio da dođe u iznajmljeni stan u Budvi gdje bi, navodno, boravio u cilju priprema lišenja života Marka Ljubiše Kana", navodi se u istrazi.

Pokušali da zapale leš pa ga zazidali

Kako se dalje dodaje, po dolasku u stan osumnjičeni su oteli Krstića kada su od njega silom iznuđivali informacije o djelovanju kavačkog klana, čiji je Krstić bio pripadnik.

Hronika Muškarac uništavao automobil, pa propao kroz krov

"Zatim su ga odveli u Kotor, gdje je ubijen. U tvrđavi Grabovac u Kotoru pokušali su da zapale njegov leš, a potom su ga sakrili u bistijerni tvrđave i izbetinorili ulaz u bistijernu", navode izvori.

Inače, bistijerna je stari kameni, podzemni rezervoar za vodu koji je predstavljao ključni dio sistema za snabdijevanje vodom.

Posmrtni ostaci likvidiranog Ilije Krstića, kako navode, pronađeni su 19. maja prošle godine.

Skaj razotkrio zločine

Podsjetimo, zločini "škaljaraca" otkriveni su na osnovu Skaj komunikacija i razgovora koje su pripadnici tog klana vodili u vrijeme izvršenje ovog, ali i ostalih krivičnih djela.

Scena Melina poslala poruku Harisu: ''Sve je smišljeno unaprijed''

Takođe, prije nego što je likvidiran 2024. godine u Baru, Edmond Mustafa, pripadnik škaljarskog klana, je u tužilaštvu do detalja ispričao sve što zna o tim ubistvima.

Kako su prenijeli crnogoski mediji, trojici "škaljaraca" koji su uhapšeni u utorak, pored ubistva Ilije Krstića iz Leskovca, na teret se stavljaju i ubistva Slobodana Šaranovića, Marka Sjekloće, Željka Bulatovića, Siniše Vlahovića i Davora Prelevića.

"Sumnja se da su ubistva Bulatovića i Sjekloće počinjena nakon otmice Leskovčanina Ilije Krstića, koji im je poslije jezivog mučenja i torture priznao da ta dvojica njegovih saradnika iz kavačkog klana spremaju likvidacije škaljaraca", objašnjava izvor.

Inače, uhapšeni Đuričković, Bubonja i Klakor označeni su egzekutorima i navodno su bili pripadnici barske ćelije škaljarskog klana koju je predvodio Alan Kožar. Kožar je, podsjetimo, likvidiran 2020. godine na Krfu i zbog njegovog ubistva sudi se Veljku Belivuku, Darku Šariću i pripadnicima kavačkog klana.

Uhapšenim pripadnicima klana, Predragu Đuričkoviću, Mališi Bubonji i Lazaru Klakoru određen je pritvor nakon saslušanja u podgoričkom tužilaštvu.