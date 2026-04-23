Logo
Large banner

Haos usred meča: Urušio se dio tribina, ima povrijeđenih

Autor:

ATV
23.04.2026 16:46

Komentari:

0
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Na gradskom stadionu Lapad u Dubrovniku došlo je do urušavanja dijela tribina tokom fudbalske utakmice, saopštile su gradske vlasti.

Incident se dogodio u srijedu za vrijeme meča između lokalnog kluba GOŠK Dubrovnik 1919 i Neretvanca iz Opuzena, kada se zbog dotrajalosti konstrukcije srušio donji dio tribine. Tom prilikom jedna osoba je lakše povrijeđena.

Iz Grada Dubrovnika navode da će oštećeni dio tribina odmah biti ograđen i stavljen van upotrebe, te da neće biti korišten sve dok se ne sprovede detaljna sanacija i obnova.

U saopštenju je istaknuto i da gradska uprava ranije nije bila obaviještena o izuzetno lošem stanju tribina, za koje je odgovorna ustanova koja upravlja sportskim objektima. Planirano je da se rebalansom budžeta obezbijede hitna sredstva za sanaciju, ali i za obnovu drugih dijelova stadiona koji trenutno ne zadovoljavaju potrebne standarde.

Stadion Lapad izgrađen je još 1919. godine i ima kapacitet od oko 3.000 mjesta za stajanje.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dubrovnik

stadion

urušile se tribine na stadionu

fudbalski meč

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Small banner