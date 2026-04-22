Iranska nacionalna garda zaustavila brod na kojem su četiri crnogorska pomorca

Iranska nacionalna garda zaustavila je trgovački brod "MSC Frančeska" na kojem se nalaze četiri crnogorska pomorca, saopštio je ministar pomorstva Crne Gore Filip Radulović.

On je rekao da im je potvrđeno da su crnogorski pomorci i ostala posada dobrog zdravlja i bezbjedni, te da su u toku pregovori brodarske kompanije i iranske strane.

Prema njegovim riječima, nadležni državni organi su u stalnom kontaktu sa posadom.

- Našim pomorcima i njihovim porodicama upućujemo punu podršku, uz poruku da ćemo učiniti sve za pozitivan ishod ove situacije i bezbjednost naših pomoraca - napisao je Radulović na Iksu.