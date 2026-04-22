Otkriven mogući motiv trostrukog ubistva

Vehid Murić (25) monstruoznim zločinom u Podgorici za koji je osumnjičen zgrozio je cijeli region. Novi detalji ukazuju na moguće motive trostrukog ubistva.

Prema informacijama iz više izvora bliskih istrazi, Murić je nakon zločina pobjegao u rodno Rožaje, gdje se pojavio na vratima porodične kuće i majci navodno izgovorio riječi koje su zaledile krv u žilama: "Majko, okrvavio sam ruke, ubio sam tri čovjeka… Halali mi".

Ubrzo nakon toga, porodica je obavijestila policiju, a Murić je iste večeri lociran i uhapšen u centru Rožaja, nakon opsežne potrage u kojoj su učestvovale sve raspoložive policijske snage.

U iznajmljenom stanu u Zmaj Jovinoj ulici u Podgorici pronađena su tijela trojice muškaraca - braće Denisa (28) i Nezrina Hota (35) iz Rožaja, te Kenana M. iz Novog Pazara.

Sva trojica su, prema dostupnim podacima, radili kao građevinski radnici, moleri, i zajedno živjeli u istom stanu.

Preliminarni nalazi ukazuju da je zločin izvršen hladnim oružjem, a tijela su pronađena sa vidljivim tragovima nasilne smrti.

Motiv novac?

Iako zvanični motiv još nije potvrđen, sve više indicija upućuje na to da je krvavom epilogu prethodila žestoka svađa među radnicima, najvjerovatnije zbog novca.

Jedan od izvora navodi da je između Murića i Braće Hot postojao neriješen dug, koji je doveo do sukoba u večernjim satima. Svađa je, kako se sumnja, eskalirala u fizički obračun, nakon čega je osumnjičeni posegnuo za nožem. Policija je u zvaničnom saopštenju potvrdila da su zločinu prethodile lične razmirice, ali nije ulazila u detalje.

Nezvanično, nakon dolaska u Rožaje, Murić je navodno bio u rastrojenom stanju, a poslije posjete majci se udaljio, ali je ubrzo lociran i uhapšen u koordinisanoj akciji policije.

Iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici saopšteno je da su prikupljeni ključni dokazi i da se intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog zločina.

Za sada nema indicija da je slučaj povezan sa organizovanim kriminalom, već se sve više fokus stavlja na međuljudske odnose, finansijske nesuglasice i moguće nagomilane tenzije među radnicima.

(Sandžak Danas)