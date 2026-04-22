Djed (90) prošao kroz crveno na trotinetu i izazvao udes

Djed (90) iz Osijeka izazvao je udes kada je na električnom trotinetu prošao kroz crveno svjetlo i sudario se automobilom.

Tom prilikom starac je zadobio lakše povrede.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak oko 13.05 sati u Ulici Hrvatske Republike, kada se vozač romobila, krećući se trotoarom, na obilježenom pješačkom prelazu nije zaustavio na crveno svjetlo, već je nastavio vožnju i udario u automobil kojim je upravljao 70-godišnjak.

Nakon sudara 90-godišnjak je pao na ulicu i zadobio lake povrede, a policija je utvrdila i da na glavi nije imao zaštitnu kacigu.

Alkotestiranjem nije utvrđeno prisustvo alkohola ni kod jednog učesnika nesreće. Zbog izazivanja saobraćajne nesreće i više prekršaja 90-godišnjaku slijedi novčana kazna, piše "Indeks".