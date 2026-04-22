Ovo su braća Hot koja su brutalno ubijena: Osumnjičenog prijavila majka

Braća Denis (28) i Nezrin (35) Hot iz Rožaja, ubijeni su juče u Podgorici, kao i državljanin Srbije, Kenan Miraljemović (55) iz Novog Pazara, a osumnjičeni za trostruko ubistvo je Vehid Murić (25), koji je sinoć uhapšen.

Trostruko ubistvo dogodilo se u Podgorici, u naselju Stari Aerodrom.

Prijatelji se opraštaju od ubijenih

Vijest da su braća Denis i Nezrin Hot krvnički ubijena, potresla je mnoge, a posebno one koji su ih poznavali. Od njih se oprostio i njihov nekadašnji poslodavac, sa kojim su sarađivali do prije godinu dana.

- Bila mi je čast što sam vas poznavao i do prije godinu dana sarađivao sa vama u poslu. Kao što ste se slagali i uvijek bili jedan uz drugog, tako vas je zajedno i Bog uzeo. Carstvo nebesko, Nezrine i Denise - napisao je na Fejsbuku njihov bivši poslodavac.

Prijatelji ističu da su Nezrin i Denis bili momci za primjer.

Porodica i prijatelji se na društvenim mrežama opraštaju i od ubijenog Miraljemovića, državljanina Srbije.

- Kakva tuga, kampovao sam sa Kenom godinama, pa taj čovjek nikad mrava zgazio ne bi! Miran, tih, pitom, zaljubljenik u prirodu, to je bio naš Keno. Žalosno. Nek ti je vječni rahmet, druže moj, a porodici glava da je zdravo - navodi jedan prijatelj.

- Brate moj, ti mrava nisi zgazio, nikom vodu nisi natrunio, kakav bolesnik treba neko da bude da tebi oduzme život - navodi drugi prijatelj.

Ubistvo najvjerovatnije počinjeno hladnim oružjem

Murić je uhapšen sinoć, kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore.

Osumnjičen je za teško ubistvo, a o njegovom hapšenju obaviješten je državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

- Sumnja se da je V.M. prethodno, u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, lišio života tri lica: D.H. (28) i N.H. (35) iz Rožaja, kao i K.M. (55), državljanina Republike Srbije iz Novog Pazara - naveli su oni.

Uviđaj na mjestu trostrukog ubistva u podgoričkom naselju Stari Aerodrom završen je, a motiv ubistva za sada nije poznat, kazala je dežurna tužiteljka VDT-a Danka Đerić okupljenim novinarima.

- Svi dokazi su izuzeti. U ovom trenutku traga se za izvršiocem ovog krivičnog djela. U toku uviđaja preduzimane su i forenzičke radnje u prisustvu vještaka. Pretpostavka je da je ubistvo izvršeno hladnim oružjem - istakla je ona.

Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

- Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđajnih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno informisana o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka gdje je i u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica koje nedovsmisleno ukazuju da je osumnjičeni V.M. direktni izvršilac ovog krivičnog djela - saopšteno je iz UP.

Iz Uprave policije je ranije saopšteno da se ubistvo desilo tokom noći u Kozaračkoj ulici, te da su i ubijeni i ubica iz Rožaja. Naglasili su da ovo ubistvo nije povezano sa djelovanjem kriminalnih struktura.

- Sumnja se da su ovom krivičnom djelu prethodile lične razmirice između ubijenih i osumnjičenog - dodali su u policiji, prenio je "Sandžak danas".

Majci rekao da je "okrvavio ruke"

Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldin Kalač potvrdio je da je majka Vehida Murića pozvala policiju nakon što joj je sin saopštio da je počinio krivično djelo.

Kalač je rekao da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Murić ranije prijavljivan za nasilje u porodici.

- On je sinoć došao u porodičnu kuću u Rožajama i kazao svojoj majci da je "okrvavio ruke", nakon čega je napustio kuću. Njegova majka je potom pozvala policiju i prijavila slučaj - rekao je Kalač.

