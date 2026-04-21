Hitno evakuisan tržni centar zbog dojave o bombi

Iz Policijske uprave osječko-baranjske u utorak poslepodne je potvrđeno da je zbog dojave o eksplozivnoj napravi u toku evakuacija tržnog centra Portanova u Osijeku.
Na terenu su su pirotehničari sa službenim psima tragačima.
Svjedoci koji su se tokom poslijepodneva zatekli u tom tržnom centru, za portal Sib.hr izjavili su kako su na terenu vojska i policija i da sve detaljno pretražuju.
Navodno je u dojavi rečeno kako je bomba postavljena u podrum centra, piše Nacional.
