Otvorila se zemlja i "progutala" kobilu tešku pola tone

ATV
21.04.2026 17:42

Кобила тешка пола тоне пропала у земљу у Загорју
Foto: Printscreen/Instagram/dvdmarijamagdalena

U mjestu Marija Magdalena kod Zagreba, u nepristupačnoj šumi, kobila teška više od pola tone propala je u tro-metarsku jamu dok ju je vlasnik jahao, nakon čega su je vatrogasci uz pomoć mještana i bagera, nakon sat i po zahtjevne akcije uspjeli izvući gotovo nepovrijeđenu.

"Kad smo dobili dojavu da je kobila pala u jamu, mislili smo da nas neko zeza. Vlasnik i ona su jahali kroz šumu kad je ispod nje propala zemlja, a oni u jamu. Vlasnik je ispuzao, ali je trebalo konja težeg od pola tone izvući van. Srećom, bila je jako dobra i smirena, prisutnost vlasnika je pomogla", govori Stjepan Mihok (30) zamjenik zapovjednika DVD-a Marija Magdalena.

Oni su u subotu, 18. aprila, u 14.40 sati zaprimili dojavu i na teren izašli sa sedam vatrogasaca.

"Teren je bio nepristupačan i nismo mogli doći bliže s vozilom. Radi se o jami, rupi dubine tri metra. Krenuli smo kopati oko nje lopatama i onim što smo imali. Došao je čovjek s malim bagerom koji je uspio proći teren i pomogao nam je kopati. Nekoliko puta smo kobili dali vode, a pred kraj nam je već i ona sama pomagala. Za sat i pol je bila vani", prepričava Mihok koji je sa kolegama konja izvukao gotovo nepovrijeđenog, prenosi 24sata.hr.

